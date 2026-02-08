onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Uğultulu Tepeler Filminin Afişlerinin Çıkmasıyla Sosyal Medyada İlginç Bir Akım Başladı

Uğultulu Tepeler Filminin Afişlerinin Çıkmasıyla Sosyal Medyada İlginç Bir Akım Başladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.02.2026 - 09:30 Son Güncelleme: 08.02.2026 - 11:08

İçerik Devam Ediyor

Başrollerini Margot Robbie ve Jacob Elordi'nin paylaştığı Uğultulu Tepeler'in vizyona girmesine günler kaldı. Daha vizyona girmeden büyük ses getiren film şimdiden bu yılın en çok ses getiren yapımlarından biri oldu desek yeridir. Emily Bronte’nin aynı isimli meşhur kitabından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda son yılların en sıra dışı yönetmenlerinden Emerald Fennell oturuyor. Kendisini Saltburn, The Crown, The Danish Girl gibi yapımlarla tanıyoruz. 

Karanlık ve fırtınalı bir aşk hikayesinin anlatıldığı yapımın Sevgililer Günü haftasında vizyona girmesi bekleniyor. Filmin afişleri her yerde yerini almışken sosyal medyada da ilginç bir akım başladı. Kadınlar Jacop Elordi ile aynı afişte gibi görünecek şekilde fotoğraf çekilmeye başladı. Ortaya ise ilginç videolar çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

Bazıları yapay zeka desteği ile akımı başka bir boyuta taşıdı;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın