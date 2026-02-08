Uğultulu Tepeler Filminin Afişlerinin Çıkmasıyla Sosyal Medyada İlginç Bir Akım Başladı

Başrollerini Margot Robbie ve Jacob Elordi'nin paylaştığı Uğultulu Tepeler'in vizyona girmesine günler kaldı. Daha vizyona girmeden büyük ses getiren film şimdiden bu yılın en çok ses getiren yapımlarından biri oldu desek yeridir. Emily Bronte’nin aynı isimli meşhur kitabından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda son yılların en sıra dışı yönetmenlerinden Emerald Fennell oturuyor. Kendisini Saltburn, The Crown, The Danish Girl gibi yapımlarla tanıyoruz.

Karanlık ve fırtınalı bir aşk hikayesinin anlatıldığı yapımın Sevgililer Günü haftasında vizyona girmesi bekleniyor. Filmin afişleri her yerde yerini almışken sosyal medyada da ilginç bir akım başladı. Kadınlar Jacop Elordi ile aynı afişte gibi görünecek şekilde fotoğraf çekilmeye başladı. Ortaya ise ilginç videolar çıktı.