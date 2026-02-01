Hastane Odası Gibi Görünen Sade Tasarımlara İnat Evini Rengarenk Dekore Eden Genç Beğeni Topladı

Bildiğiniz üzere son dönemde Clean Girl akımı hakimdi. Hemen her alanala açık renkler, sade tasarımlar, tek tip ve düz moda tüm dünyada hızla yayılmış, normalimiz haline gelmişti. Fakat son günlerde 'sadelik' olarak pazarlanan bu akımın sıkıcı hale geldiği, renklerimizi kaybetmemize sebep olduğu söylenerek yepyeni bir akım başlatıldı.

'withjuan' isimli bir içerik üreticisi, her biri hastane odası gibi görünen bembeyaz evlere inat, evinin her bir köşesini rengarenk tasarımlarla donattı. Ortaya da cıvıl cıvıl bir görüntü çıktı.