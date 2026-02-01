onedio
Hastane Odası Gibi Görünen Sade Tasarımlara İnat Evini Rengarenk Dekore Eden Genç Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe
01.02.2026 - 12:02

Bildiğiniz üzere son dönemde Clean Girl akımı hakimdi. Hemen her alanala açık renkler, sade tasarımlar, tek tip ve düz moda tüm dünyada hızla yayılmış, normalimiz haline gelmişti. Fakat son günlerde 'sadelik' olarak pazarlanan bu akımın sıkıcı hale geldiği, renklerimizi kaybetmemize sebep olduğu söylenerek yepyeni bir akım başlatıldı. 

'withjuan' isimli bir içerik üreticisi, her biri hastane odası gibi görünen bembeyaz evlere inat, evinin her bir köşesini rengarenk tasarımlarla donattı. Ortaya da cıvıl cıvıl bir görüntü çıktı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@withjuan/vide...
Nedir bu Clean Girl ve Messy Girl?

Clean girl ve messy girl estetikleri, temelde 'mükemmeliyet' ile 'kaos' arasındaki zıtlığı temsil ediyor. Clean girl, pürüzsüz bir cilt, arkaya taranmış sıkı saçlar, minimal makyaj ve nötr tonlarda giysilerle ulaşılan ultra bakımlı ve disiplinli bir yaşam tarzını simgelerken; messy girl, dağılmış göz kalemleri, dağınık saçlar, karışık renkler ve daha salaş bir giyim tarzıyla bu 'çabasız kusursuzluğa' başkaldırarak, hayatın yaşanmışlığını ve kuralsızlığı ön plana çıkarıyor. Bu moda akımları ev dekorasyonlarını da etkiliyor elbette. Son dönemde bembeyaz tasarımlara sahip evler revaçtaydı. Şimdi ise durum tam tersine dönüyor.

Peki siz hangisisiniz?

