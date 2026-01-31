Fotoğraf Çekilmedik Ünlü Bırakmayan Kadının Azmi Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş'ı da Şaşırttı

Fotoğraf çekilmedik ünlü bırakmayan sosyal medya fenomenini muhakkak tanıyorsunuzdur. Kendisi her türlü mekana giderek ünlülerle fotoğraf çekilmenin bir yolunu buluyor. Öyle ki fotoğraf çekilmediği ünlülerin sayısı, fotoğraf çekildiklerinden daha az desek yeridir. Bu durum artık ünlü isimlerin de dikkatini çekmeye başladı.
Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş, genç kadının kendisiyle daha önce de çok kez fotoğraf çekildiğini fark etti. “Ben seninle ne kadar çok fotoğraf çektiriyorum.” diyerek şaşkınlığını dile getiren Sahra Şaş'ın o anları izleyenleri de güldürdü.
Ünlüler hakkında sıralama bile yapmıştı.
