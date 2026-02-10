onedio
Influencer'lar Akın Akın Bali'ye Yerleşirken Bir Türk Bali'de Satın Aldığı Oteli Paylaştı

Influencer'lar Akın Akın Bali'ye Yerleşirken Bir Türk Bali'de Satın Aldığı Oteli Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.02.2026 - 17:08

Son dönemde ınfluencerların gözdesi Bali bildiğiniz üzere. Pek çok influencer Bali'ye gidiyo, hatta oraya yerleşenler de var.  Bu egzotik bir destinasyon kısa bir tatil rotası olmaktan çıktı. Yeni bir hayat kurmak isteyenlerin ilk durağı oldu. Bu durum, Bali'nin popülerliğinin artmasına ve daha çok kişi tarafından keşfedilmesine yol açtı. 

'seherhasircikk' isimli içerik üreticisi ise Bali'den otel aldı. . Cangu'da 19 odalı merkezi bir otel satın alan kadın tüm süreci takipçileri ile paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DUhpVhjiUfY/
Peki Bali son dönemde neden bu kadar popüler?

Peki Bali son dönemde neden bu kadar popüler?

  • Görsel Estetik: Her köşesinin (kafe, otel, doğa) fotoğraf çekimi için doğal bir stüdyo gibi tasarlanmış olması. Bildiğiniz üzere influencer'lar için bu oldukça önemli

  • Düşük Maliyet: Küçük bütçelerle çok lüks bir yaşam tarzı (havuzlu villalar, hizmetliler) imkanı. 

  • Network: Dünyanın dört bir yanından gelen diğer influencerlar ve dijital göçebelerle iş birliği yapma fırsatı.

  • Wellness Trendi: Yoga, meditasyon ve sağlıklı yaşam içerikleri için en popüler mekan olması.

  • Kolay Ulaşım: Vize süreçlerinin basitliği ve dijital göçebelere yönelik sunulan oturum kolaylıkları.

Buradan izleyebilirsiniz;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Ali Baran Ceydeliler

Evet hep soruyorum, tekrar soruyorum: bunlar bu parayı nereden kazanıyor?

Kedi Oyuncağı

takipçi enayiler sağolsun

