Influencer'lar Akın Akın Bali'ye Yerleşirken Bir Türk Bali'de Satın Aldığı Oteli Paylaştı

Son dönemde ınfluencerların gözdesi Bali bildiğiniz üzere. Pek çok influencer Bali'ye gidiyo, hatta oraya yerleşenler de var. Bu egzotik bir destinasyon kısa bir tatil rotası olmaktan çıktı. Yeni bir hayat kurmak isteyenlerin ilk durağı oldu. Bu durum, Bali'nin popülerliğinin artmasına ve daha çok kişi tarafından keşfedilmesine yol açtı.

'seherhasircikk' isimli içerik üreticisi ise Bali'den otel aldı. . Cangu'da 19 odalı merkezi bir otel satın alan kadın tüm süreci takipçileri ile paylaştı.