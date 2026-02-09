İngiltere’den Vietnam’a Giden Bir İngiliz Türkiye'de Gördüğü Misafirperverlik Karşısında Şaşkınlığını Paylaştı

Bir köyde yürüyüşe çıktıkları sırada onları gören köy halkı hiç düşünmeden evlerine çağırıp sıcak çay ikram etti, ardından da sofralarına davet etti. 'Bu, Türk misafirperverliğinin o kadar güzel bir örneği ki .Bu insanları tanımıyoruz ama bizi hemen evlerine davet ettiler.' diyen turist, o anları 'Bunu İngiltere'de göremezsiniz' notuyla paylaştı.