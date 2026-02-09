onedio
İngiltere'den Vietnam'a Giden Bir İngiliz Türkiye'de Gördüğü Misafirperverlik Karşısında Şaşkınlığını Paylaştı

İngiltere’den Vietnam’a Giden Bir İngiliz Türkiye'de Gördüğü Misafirperverlik Karşısında Şaşkınlığını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.02.2026 - 15:00

Türkiye misafirperverliği ile tanınan bir ülke bildiğiniz üzere. Ülkemizin insanlarının hoşgörüsü ve sıcakkanlılığı, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin de dikkatini çekiyor. Ülkemizi ziyaret eden pek çok turist, yaşadığı sıcacık anları sosyal medyada paylaşıyor. Bu anlar da içimizi ısıtıyor haliyle. 

İngiltere’den Vietnam’a giden İngiliz Luke Deakin, Türkiye'de bir köyde gördüğü misafirperverlik karşısında yaşadığı şaşkınlığı paylaştı.

"Bunu İngiltere'de göremezsiniz"

"Bunu İngiltere'de göremezsiniz"

Bir köyde yürüyüşe çıktıkları sırada onları gören köy halkı hiç düşünmeden evlerine çağırıp sıcak çay ikram etti, ardından da sofralarına davet etti. 'Bu, Türk misafirperverliğinin o kadar güzel bir örneği ki .Bu insanları tanımıyoruz ama bizi hemen evlerine davet ettiler.' diyen turist, o anları 'Bunu İngiltere'de göremezsiniz' notuyla paylaştı.

