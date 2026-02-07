Yoldan Geçen Ukraynalı Çiftle Sohbet Etmeye Çalışan Amcanın Samimiyeti Beğeni Topladı

Türkler dünyanın dört bir yanında sıcaklıkları ve samimiyeti ile tanınıyor bildiğiniz üzere. Her zaman içtenlikle karşıladıkları misafirlerine karşı gösterdikleri bu tutum, sosyal medyada da sık sık viral oluyor. Özellikle Anadolu'yu gezen turistler bu duruma oldukça şaşırıyor.

Ukrayna'dan ülkemize gelen bir çift, yürüyüş yaptıkları sırada bir amca ile karşılaştı. Aralarında geçen sohbet ise sosyal medyada viral oldu.