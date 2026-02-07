onedio
Yoldan Geçen Ukraynalı Çiftle Sohbet Etmeye Çalışan Amcanın Samimiyeti Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe
07.02.2026 - 18:03 Son Güncelleme: 07.02.2026 - 18:38

Türkler dünyanın dört bir yanında sıcaklıkları ve samimiyeti ile tanınıyor bildiğiniz üzere. Her zaman içtenlikle karşıladıkları misafirlerine karşı gösterdikleri bu tutum, sosyal medyada da sık sık viral oluyor. Özellikle Anadolu'yu gezen turistler bu duruma oldukça şaşırıyor. 

Ukrayna'dan ülkemize gelen bir çift, yürüyüş yaptıkları sırada bir amca ile karşılaştı. Aralarında geçen sohbet ise sosyal medyada viral oldu.

"Kurtulacak inşallah"

Çiftin Ukrayna'dan geldiğini öğrenen amca savaş şartlarında nasıl geldiklerini merak etti, ardından Ukrayna için iyi dileklerde bulundu. Ülkelerinde savaş olduğundan zor durumda olduklarını düşünen amca maddi durumlarını da sormayı ihmal etmedi.

