İsveç'te En Çok Aranan Meslekler Netleşti: Ülkede Ciddi İş Gücü Açığı Olan Meslekler Hangileri?

İsveç'te En Çok Aranan Meslekler Netleşti: Ülkede Ciddi İş Gücü Açığı Olan Meslekler Hangileri?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.02.2026 - 08:45

Dünya genelinde refah seviyesi en yüksek olan ülkelerin başında İsveç geliyor diyebiliriz. Yaşam standartları, ekonomik istikrarı ve sosyal güvence sistemleri ile adından her yıl söz ettiriyor. Dünyanın pek çok ülkesinden vatandaşlar İsveç'te yaşam şartlarını değerlendirmek istiyor. Peki bu kolay mı?

'kesifrotalarimiz' isimli içerik üreticisi İsveç'te ciddi iş gücü açığı olan meslekleri sıraladı. Liste, özellikle bu meslek gruplarından olanların ilgisini çekti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DUYWT...
İsveç’te ciddi bir iş gücü açığı olan ve en çok talep gören meslek grupları şunlar;

İsveç’te ciddi bir iş gücü açığı olan ve en çok talep gören meslek grupları şunlar;

Teknoloji ve Bilişim (En çok arananlar)

  • Yazılım geliştiriciler

  • Sistem uzmanları

  • Veri analizi ve veri tarafında çalışan uzmanlar

Sağlık Sektörü

  • Doktorlar

  • Hemşireler

  • Diğer tüm sağlık çalışanları

Mühendislik ve Teknik Alanlar

  • İnşaat mühendisliği ve diğer mühendislik dalları

  • Elektrikçiler

  • Teknisyenler

  • Makine operatörleri

Eğitim

  • Matematik öğretmenleri

  • Fen bilimleri öğretmenleri

  • Teknik branş öğretmenleri

