onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Polonyalı Bir İçerik Üreticisi Kendi Ülkesinin Metroları ile ABD Metrolarını Karşılaştırdı

Polonyalı Bir İçerik Üreticisi Kendi Ülkesinin Metroları ile ABD Metrolarını Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.02.2026 - 23:33

İçerik Devam Ediyor

Metro en çok kullanılan toplu taşıma araçlarından biri. İyi bir metro ağı şehrin trafik sorununu büyük ölçüde azaltır. Kentsel planlamanın temel taşlarından biri olarak kabul edilen metro sistemleri, trafikten tamamen bağımsız hareket ettikleri için şehir içi ulaşımda 'can damarı' görevi görürler.

Polonyalı bir içerik üreticisi kendi ülkesinin Metroları ile ABD'nin metro sistemini karşılaştırdı. Ortaya ise ciddi bir fark çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki dünyanın en gelişmiş metro sistemi hangi ülkede;

Peki dünyanın en gelişmiş metro sistemi hangi ülkede;

En Geniş ve En Hızlı Büyüyen: Çin

Çin, toplam metro hattı uzunluğu bakımından dünyada açık ara lideri. Sadece bir şehir değil, ülke genelinde 50'den fazla şehirde devasa bir ağ mevcut. Ayrıca Sürücüsüz trenler, yüz tanıma ile ödeme ve 5G entegrasyonu konusunda en ileri düzeyde

  • Şanghay Metrosu: Yaklaşık 900 km uzunluğu ile dünyanın en uzun metro ağı.

  • Pekin Metrosu: Dünyanın en yoğun kullanılan sistemlerinden biri

En Dakik ve Verimli: Japonya

Teknolojik gelişmişlik denince akla gelen ilk ülke Japonya. Temizlik, yüksek yolcu kapasitesi yönetimi ve farklı hatların birbirine entegrasyonu bakımından 'altın standart' kabul ediliyor.

  • Tokyo Metrosu: Dünyanın en karmaşık ama bir o kadar da kusursuz işleyen sistemidir. Dakiklik konusunda saniyelerle ölçülen bir hassasiyete sahiptir.

En Akıllı ve Konforlu: Güney KoreTüm istasyonlarda yüksek hızlı Wi-Fi, ısıtmalı koltuklar, gelişmiş mobil uygulamalar ve dijital kütüphaneler gibi yolcu konforuna yönelik üst düzey teknolojiler sunar.

  • Seul Metrosu: Genellikle 'dünyanın en iyi metrosu' anketlerinde ilk sırada yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın