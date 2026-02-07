Polonyalı Bir İçerik Üreticisi Kendi Ülkesinin Metroları ile ABD Metrolarını Karşılaştırdı

Metro en çok kullanılan toplu taşıma araçlarından biri. İyi bir metro ağı şehrin trafik sorununu büyük ölçüde azaltır. Kentsel planlamanın temel taşlarından biri olarak kabul edilen metro sistemleri, trafikten tamamen bağımsız hareket ettikleri için şehir içi ulaşımda 'can damarı' görevi görürler.

Polonyalı bir içerik üreticisi kendi ülkesinin Metroları ile ABD'nin metro sistemini karşılaştırdı. Ortaya ise ciddi bir fark çıktı.