Fransa'ya Taşınan Bir Genç "Fransa Gerçekleri" Diyerek Yaşadığı Zorlukları Anlattı

Fransa'ya Taşınan Bir Genç "Fransa Gerçekleri" Diyerek Yaşadığı Zorlukları Anlattı

09.02.2026 - 12:20 Son Güncelleme: 09.02.2026 - 12:21

Yeni bir ülkeye yerleşmek, orada yeni bir yaşam kurmak elbette kolay değil. Bu süreçte pek çok  zorluk ve belirsizlikle mücadele etmek gerekiyor. Genel olarak insanlar yeni bir ülkeye taşınmanın bütün problemleri çözeceğini düşündüğünden iş karmaşık bir hale geliyor. Aslında bambaşka yeni problemlerle mücadele etmek gerekebiliyor. Bu yüzden yola çıkmadan önce pek çok şeyi düşünüp değerlendirmek gerekiyor.

Fransa'ya taşınan bir genç yaşadığı zorlukları paylaştı. 'Fransa Gerçekleri' başlığıyla paylaştığı videoya hak verenler de oldu, bunların oldukça normal süreçler olduğunu savunanlar da.

Gencin Fransa'ya yerleşmeniz halinde karşılaşabileceğiniz zorlukları şu şekilde sıraladı;

  • 'Birincisi, burada yalnız başınasın. Etrafında kimse yok. Onlarca insanın arasında yalnız başına kalacaksın.'

  • 'Sürekli depresyona gireceksin. Depresyondan çıkmak isteyeceksin, çabalayacaksın, aktivite yapacaksın ama cebinde hiçbir şekilde para olmayacak.'

  • 'Ne meslekte olursan ol, hiçbir şekilde iş bulamayacaksın. Kimse sana iş vermeyecek. Sana iş veren kişiler de senin hakkını vermeyecek.'

  • 'Ailenden, arkadaşlarından sürekli uzak kalıyorsun ve o özlem her zaman devam ediyor.'

  • 'Sırf dil bilmediğin için de ne sen kimseyi anlayabiliyorsun ne de onlar seni.'

Yorumlarda ise insanlar ikiye bölündü;

