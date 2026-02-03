Aynı Anda Birden Fazla Kişiyle Flört Edenler Yandı: Bir Kadının Bulduğu Taktik "Helal Olsun" Dedirtti

Değişen yaşam tarzı ve iletişim şekilleriyle birlikte ilişki biçimleri de her dönem değişiyor bildiğiniz üzere. Günümüzde ise bambaşka bir ilişki şekli görüyoruz. İnsanlar aynı anda birden fazla insanla flört etmeeyi normalleştirdi desek yeridir. Elbette bu durum bazılarının canına tak etti.

Bir genç, flört ettiği kişilerden birinden aldığı mesajı paylaştı. Gelen mesajdaki muazzam taktik beğeni toplarken, pek çok kişiye de ilham verdi.