Aynı Anda Birden Fazla Kişiyle Flört Edenler Yandı: Bir Kadının Bulduğu Taktik "Helal Olsun" Dedirtti

Değişen yaşam tarzı ve iletişim şekilleriyle birlikte ilişki biçimleri de her dönem değişiyor bildiğiniz üzere. Günümüzde ise bambaşka bir ilişki şekli görüyoruz. İnsanlar aynı anda birden fazla insanla flört etmeeyi normalleştirdi desek yeridir. Elbette bu durum bazılarının canına tak etti.
Bir genç, flört ettiği kişilerden birinden aldığı mesajı paylaştı. Gelen mesajdaki muazzam taktik beğeni toplarken, pek çok kişiye de ilham verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Söyle bakalım benim adım ne?”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın