Aynı Anda Birden Fazla Kişiyle Flört Edenler Yandı: Bir Kadının Bulduğu Taktik "Helal Olsun" Dedirtti

Aynı Anda Birden Fazla Kişiyle Flört Edenler Yandı: Bir Kadının Bulduğu Taktik "Helal Olsun" Dedirtti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
03.02.2026 - 20:48

Değişen yaşam tarzı ve iletişim şekilleriyle birlikte ilişki biçimleri de her dönem değişiyor bildiğiniz üzere. Günümüzde ise bambaşka bir ilişki şekli görüyoruz. İnsanlar aynı anda birden fazla insanla flört etmeeyi normalleştirdi desek yeridir. Elbette bu durum bazılarının canına tak etti. 

Bir genç, flört ettiği kişilerden birinden aldığı mesajı paylaştı. Gelen mesajdaki muazzam taktik beğeni toplarken, pek çok kişiye de ilham verdi.

"Söyle bakalım benim adım ne?”

"Söyle bakalım benim adım ne?”

Karşısındaki kişinin birden fazla kişiyle konuştuğundan şüphelenen kadın tüm yaratıcılığını konuşturdu. Bunun için “Konuştuğun tek kız olmadığımı düşünüyorum bu yüzden sahte hesaptan yazıyorum. Söyle bakalım benim adım ne?” mesajını hazırlayan genç kız, mesajı alan erkeği şoke etti. Bakalım bu fikir kimlerin başını yakacak.

Video Editörü
