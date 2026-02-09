onedio
Epstein'in Kabe Örtüsüne Ait Parçayı Halı Olarak Kullandığı Ortaya Çıktı

Epstein'in Kabe Örtüsüne Ait Parçayı Halı Olarak Kullandığı Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
09.02.2026 - 11:08

ABD'li milyarder ve kriminal Jeffrey Epstein'e ait yazışmaların ve belgelerin de olduğu dosyalar gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde Epstein'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir iş insanıyla yazışmaları ortaya çıkmış ve bu yazışmalardaki Kabe detayı dikkat çekmişti. Mekke'den özel bir nakliyat operasyonuyla getirilen ve Kabe'ye ait olan üç parçadan birinin Epstein'in malikanesinde halı olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

"Bu parçaya 10 milyon Müslüman dokundu" sözleriyle belgelerde yer almıştı.

"Bu parçaya 10 milyon Müslüman dokundu" sözleriyle belgelerde yer almıştı.

Şubat ve Mart 2017 tarihli yazışmalarda, Birleşik Arap Emirlikleri'nden iş insanı Aziza al-Ahmadi'nin, Kabe'yi örten altın işlemeli kumaştan üç parçanın nakliyatını organize etmek için Abdullah al-Maari adlı birisiyle birlikte çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Dosyalardaki bir fotoğrafta ise Florida'daki malikaneden bir fotoğraf paylaşıldı.

Dosyalardaki bir fotoğrafta ise Florida'daki malikaneden bir fotoğraf paylaşıldı.

Fotoğrafta malikanedeki halının 2017'deki yazışmalarda ismi geçen Kabe'deki örtüye ait parçalardan biri olduğu iddia edildi.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye'de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio'da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
