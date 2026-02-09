Epstein'in Kabe Örtüsüne Ait Parçayı Halı Olarak Kullandığı Ortaya Çıktı

ABD'li milyarder ve kriminal Jeffrey Epstein'e ait yazışmaların ve belgelerin de olduğu dosyalar gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde Epstein'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir iş insanıyla yazışmaları ortaya çıkmış ve bu yazışmalardaki Kabe detayı dikkat çekmişti. Mekke'den özel bir nakliyat operasyonuyla getirilen ve Kabe'ye ait olan üç parçadan birinin Epstein'in malikanesinde halı olarak kullanıldığı ortaya çıktı.