Instagram'da Milyonlarca Kez Paylaşılan "Deprem Kolajı" Tartışma Yarattı

Dünya tarihinin en ağır doğal afetlerinden olan 6 Şubat Depremleri'nin ardından üç yıl geçti. 11 kentin doğrudan etkilendiği deprem sosyal medyada da anıldı. Özellikle Instagram'da paylaşılan ve Sezen Aksu'nun Son Bakış parçasının fon olarak kullanıldığı fotoğraf kolajı milyonlarca kez paylaşıldı. Ancak bu kolaj tartışmaları da beraberinde getirdi. Bir kesim bunu 'edit kültürüne' bağlayıp tetikleyici bulurken bir kesim de farkındalık yaratmanın faydalı olduğunu düşünüyor.