6 Şubat Depreminin Sembol İsimlerinden Olan Kamyon Şoförü: “Bir İnsanı Kurtar ki Bütün İnsanlık Kurtulsun…”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.02.2026 - 08:49

İstanbul’dan aldığı iş makinesini deprem bölgesine yetiştirmek için yolda hız yaparken çekilen görüntülerle 6 Şubat depreminin simge isimlerinden biri olan TIR Şoförü Kazım Budak, 6 Şubat’ın yıldönümünde Kahramanmaraş’taki anma programına katıldı. Deprem bölgesine giderken yolda mola vermediğini, frene dahi basmadığını belirten Budak “Kadranı ben peçeteyle kapatmıştım o zamanlar hiç görmeyeyim diye” dedi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
