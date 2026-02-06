İstanbul’un Kalbi Özelleşiyor: Hükümetten 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü İçin Flaş Karar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kapsayan bu süreçte, işletme haklarının özel sektöre devredilmesi hedefleniyor. Ekonomi yönetimi, devir işlemlerinin profesyonel bir çerçevede yürütülmesi amacıyla uluslararası danışmanlık firması Ernst & Young’ı tam yetkiyle görevlendirdi. Danışman firma, hükümetin bu varlıklardan elde edeceği geliri ve işletme modelini optimize etmek için yol haritasını hazırlayacak.

Bu büyük çaplı özelleştirme paketi sadece köprülerle sınırlı kalmayarak Türkiye genelindeki geniş bir ulaşım ağını da içine alıyor.

Hazırlanan planın detayları şu ana başlıkları kapsıyor:

İstanbul’un iki ana boğaz köprüsünün işletme haklarının belirli bir süreyle devredilmesi.

Türkiye genelindeki en az dokuz farklı ücretli otoyol güzergahının paket kapsamında yer alması.

Sürecin teknik altyapısı ve fizibilite çalışmaları için Kanada merkezli BTY Group’un teknik danışman olarak hizmet vermesi.

Resmi ihale takviminin, hazırlıkların tamamlanmasının ardından bu yılın son çeyreğine doğru başlatılması.

Geçtiğimiz Ocak ayı itibarıyla her iki köprüde tek yönlü geçiş ücreti 59 TL olarak güncellenmişti. Bu fiyatlandırma yapısı ve trafik yoğunluğu verilerinin, ihaleye girecek yatırımcılar için en önemli kriterlerden biri olması bekleniyor. Hükümet, bu modelle hem kamu bütçesine kaynak yaratmayı hem de otoyol işletmeciliğinde verimliliği artırmayı amaçlıyor.