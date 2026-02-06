onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul’un Kalbi Özelleşiyor: Hükümetten 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü İçin Flaş Karar

İstanbul’un Kalbi Özelleşiyor: Hükümetten 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü İçin Flaş Karar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.02.2026 - 08:06

Türkiye’nin ulaşım ağında dev dönüşüm başlıyor: 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile 9 kritik otoyolun işletme haklarının devri için resmi süreç başlatıldı. Ekonomi yönetimi, uluslararası dev Ernst & Young’ı yetkilendirirken; ihalelerin yılın son çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor. İşte dev özelleştirme paketinin tüm detayları ve teknik yol haritası...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’nin ulaşım altyapısındaki en kritik halkalar olan İstanbul Boğazı köprüleri ve ana otoyol ağlarının özelleştirilmesi için somut adımlar atıldı.

Türkiye’nin ulaşım altyapısındaki en kritik halkalar olan İstanbul Boğazı köprüleri ve ana otoyol ağlarının özelleştirilmesi için somut adımlar atıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kapsayan bu süreçte, işletme haklarının özel sektöre devredilmesi hedefleniyor. Ekonomi yönetimi, devir işlemlerinin profesyonel bir çerçevede yürütülmesi amacıyla uluslararası danışmanlık firması Ernst & Young’ı tam yetkiyle görevlendirdi. Danışman firma, hükümetin bu varlıklardan elde edeceği geliri ve işletme modelini optimize etmek için yol haritasını hazırlayacak.

Bu büyük çaplı özelleştirme paketi sadece köprülerle sınırlı kalmayarak Türkiye genelindeki geniş bir ulaşım ağını da içine alıyor. 

Hazırlanan planın detayları şu ana başlıkları kapsıyor:

  • İstanbul’un iki ana boğaz köprüsünün işletme haklarının belirli bir süreyle devredilmesi.

  • Türkiye genelindeki en az dokuz farklı ücretli otoyol güzergahının paket kapsamında yer alması.

  • Sürecin teknik altyapısı ve fizibilite çalışmaları için Kanada merkezli BTY Group’un teknik danışman olarak hizmet vermesi.

  • Resmi ihale takviminin, hazırlıkların tamamlanmasının ardından bu yılın son çeyreğine doğru başlatılması.

Geçtiğimiz Ocak ayı itibarıyla her iki köprüde tek yönlü geçiş ücreti 59 TL olarak güncellenmişti. Bu fiyatlandırma yapısı ve trafik yoğunluğu verilerinin, ihaleye girecek yatırımcılar için en önemli kriterlerden biri olması bekleniyor. Hükümet, bu modelle hem kamu bütçesine kaynak yaratmayı hem de otoyol işletmeciliğinde verimliliği artırmayı amaçlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
99
37
14
5
4
3
2
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın