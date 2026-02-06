onedio
article/comments
Meteorolojiden 20 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı: Gök Gürültülü Yağışlar Geliyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.02.2026 - 07:28

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Şubat tarihli hava tahmin raporunda yurt genelini ilgilendiren önemli uyarılara yer verdi. Rapora göre birçok bölgede yağış beklenirken, bazı iller için kuvvetli sağanak ve kar riski öne çıktı. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 6 Şubat tarihli günlük hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde çok bulutlu bir hava etkili olacak.

Marmara’dan Güneydoğu Anadolu’ya kadar geniş bir alanda yağış beklenirken, yağışların türü ve şiddeti bölgelere göre farklılık gösterecek. Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanaklar öne çıkarken, iç ve doğu kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Rapora göre özellikle Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor. Yurdun güney kesimlerinde ise toz taşınımı bekleniyor; bu durumun hava kalitesini düşürebileceği belirtiliyor.

Rüzgarın; Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40–80 km/saat) esmesi bekleniyor. Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı uyarıyor.

Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesine dikkat çekildi. Meteoroloji, bu bölgelerde bulunacak vatandaşların ekstra tedbir alması gerektiğini vurguladı.

Tüm bu gelişmeler ışığında Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında farklı bölgelerden illerin bulunduğu 20 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

20 il için Sarı Kodlu Meteorolojik Uyarı

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
