Meteorolojiden 20 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı: Gök Gürültülü Yağışlar Geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Şubat tarihli hava tahmin raporunda yurt genelini ilgilendiren önemli uyarılara yer verdi. Rapora göre birçok bölgede yağış beklenirken, bazı iller için kuvvetli sağanak ve kar riski öne çıktı. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 6 Şubat tarihli günlük hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde çok bulutlu bir hava etkili olacak.
Rapora göre özellikle Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
20 il için Sarı Kodlu Meteorolojik Uyarı
