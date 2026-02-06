Meteorolojiden 20 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı: Gök Gürültülü Yağışlar Geliyor

Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor. Yurdun güney kesimlerinde ise toz taşınımı bekleniyor; bu durumun hava kalitesini düşürebileceği belirtiliyor.

Rüzgarın; Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40–80 km/saat) esmesi bekleniyor. Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı uyarıyor.

Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesine dikkat çekildi. Meteoroloji, bu bölgelerde bulunacak vatandaşların ekstra tedbir alması gerektiğini vurguladı.

Tüm bu gelişmeler ışığında Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında farklı bölgelerden illerin bulunduğu 20 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.