İstanbul’a Yaz Geliyor: Sıcaklıklar 20 Dereceye Yaklaşacak
İstanbul’da hafta başında etkili olan kuvvetli rüzgâr ve yağışlar yarın yerini güneşli bir havaya bırakacak. Sıcaklıkların 20 dereceye çıkacağı megakentte adeta yaz aylarını aratmayan bir hava olacak. Türkiye genelinde Doğu Anadolu Bölgesi hariç tüm bölgelerde güneşli ve açık bir hava olacak. Hafta sonuna kadar İzmir’de sıcaklıkların 22 dereceye, Ankara’da ise 17 dereceye yükselmesi bekleniyor. 6 Şubat Cuma günü ise yağışlar geri gelecek.
Başta batı bölgeleri olmak üzere yeni hafta kuvvetli yağış ve fırtına ile başlamıştı.
Doğu Anadolu’da kar yağışı etkili olacak.
4 Şubat Çarşamba Hava Durumu 👇
5 Şubat Perşembe Hava Durumu 👇
6 Şubat Cuma Hava Durumu 👇
7 Şubat Cumartesi Hava Durumu 👇
8 Şubat Pazar Hava Durumu 👇
