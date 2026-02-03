onedio
İstanbul’a Yaz Geliyor: Sıcaklıklar 20 Dereceye Yaklaşacak

İstanbul’a Yaz Geliyor: Sıcaklıklar 20 Dereceye Yaklaşacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.02.2026 - 18:38

İstanbul’da hafta başında etkili olan kuvvetli rüzgâr ve yağışlar yarın yerini güneşli bir havaya bırakacak. Sıcaklıkların 20 dereceye çıkacağı megakentte adeta yaz aylarını aratmayan bir hava olacak. Türkiye genelinde Doğu Anadolu Bölgesi hariç tüm bölgelerde güneşli ve açık bir hava olacak. Hafta sonuna kadar İzmir’de sıcaklıkların 22 dereceye, Ankara’da ise 17 dereceye yükselmesi bekleniyor. 6 Şubat Cuma günü ise yağışlar geri gelecek.

Başta batı bölgeleri olmak üzere yeni hafta kuvvetli yağış ve fırtına ile başlamıştı.

Başta batı bölgeleri olmak üzere yeni hafta kuvvetli yağış ve fırtına ile başlamıştı.

Dün akşam saatlerinde İstanbul’da Silivri ve Çatalca gibi ilçelerde kar yağışı gözlemlendi. Hava sıcaklığının da 8 derece olduğu İstanbul’da, yarın yazdan kalma bir gün yaşanacak. Megakentte iki gün boyunca yağış olmayacak ve hava sıcaklıkları 17 dereceye kadar yükselecek.

Sıcaklıkların İzmir’de 22 dereceye, Ankara’da ise 17 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Doğu Anadolu’da kar yağışı etkili olacak.

Doğu Anadolu’da kar yağışı etkili olacak.

Türkiye’de Doğu Anadolu haricinde tüm bölgelerde güneşli bir hava beklenirken, Doğu Anadolu’da ise kar yağışı devam edecek. Kars, Erzurum, Artvin, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari’de yoğun kar yağışı bekleniyor.

Türkiye’de birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkacak sıcaklıklar, 5 Şubat’ta yeniden düşecek ve Türkiye yağışlı bir sistemin etkisine girecek.

7 Şubat Cumartesi günü Doğu Karadeniz’in bazı şehirleri hariç tüm Türkiye’de yağış olacak.

4 Şubat Çarşamba Hava Durumu 👇

4 Şubat Çarşamba Hava Durumu 👇

5 Şubat Perşembe Hava Durumu 👇

5 Şubat Perşembe Hava Durumu 👇

6 Şubat Cuma Hava Durumu 👇

6 Şubat Cuma Hava Durumu 👇
7 Şubat Cumartesi Hava Durumu 👇

7 Şubat Cumartesi Hava Durumu 👇

8 Şubat Pazar Hava Durumu 👇

8 Şubat Pazar Hava Durumu 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
