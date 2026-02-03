6 Şubat Okullar Tatil mi 2026? 6 Şubat'ta Hangi İllerde Okullar Tatil?
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem, toplamda 11 ilimizi etkilemişti. Büyük hasarlara ve kayıplara neden olan depremin yıl dönümü dolayısıyla geçtiğimiz yıllarda okullar tatil edilmişti. Önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da 5 ilde okulların tatil edilme ihtimali bulunuyor.
Peki 6 Şubat 2026 okullar tatil mi, hangi illerde tatil?
6 Şubat Cuma Resmi Tatil mi 2026?
6 Şubat 2026 Tatil Olan İller
