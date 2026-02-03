onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
6 Şubat Okullar Tatil mi 2026? 6 Şubat'ta Hangi İllerde Okullar Tatil?

6 Şubat Okullar Tatil mi 2026? 6 Şubat'ta Hangi İllerde Okullar Tatil?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.02.2026 - 17:19

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem, toplamda 11 ilimizi etkilemişti. Büyük hasarlara ve kayıplara neden olan depremin yıl dönümü dolayısıyla geçtiğimiz yıllarda okullar tatil edilmişti. Önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da 5 ilde okulların tatil edilme ihtimali bulunuyor.

Peki 6 Şubat 2026 okullar tatil mi, hangi illerde tatil?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6 Şubat Cuma Resmi Tatil mi 2026?

6 Şubat Cuma Resmi Tatil mi 2026?

6 Şubat resmi tatil değildir. Bu sebeple okullarda tatil kararı alınsa dahi, kamu idareleri ve özel sektör işyerleri normal iş seyrine devam eder. Okulların tatil edilmesi ise Valiliklere bağlıdır. 6 Şubat, resmi tatil günleri arasında yer almaz.

6 Şubat Cuma 2026 Okullar Tatil mi?

6 Şubat Cuma 2026 okullar tatil değildir. Okulların tatil edilmesi, Valiliklere bağlıdır. 3 Şubat tarihine kadar yalnızca Kahramanmaraş'ta okullar bir günlüğüne tatil edildi.

6 Şubat 2026 Tatil Olan İller

6 Şubat 2026 Tatil Olan İller

6 Şubat Cuma günü resmi tatil olmadığı için okullar tatil değildir. Ancak Valilikler okulları tatil kararı alabilir. Kahramanmaraş Valiliği, okulların 6 Şubat'ta bir günlüğüne tatil edildiğini açıkladı. Ancak henüz başka bir valilikten açıklama gelmedi.

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'İlimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2026 Cuma tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi (sağlık, ulaşım, asayiş/güvenlik vs) için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar 6 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacaktır.'

6 Şubat Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay Okullar Tatil mi?

Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Osmaniye ve diğer illerde 6 Şubat okullar tatil değildir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın