6 Şubat Okullar Tatil mi 2026? 6 Şubat'ta Hangi İllerde Okullar Tatil?

6 Şubat Cuma günü resmi tatil olmadığı için okullar tatil değildir. Ancak Valilikler okulları tatil kararı alabilir. Kahramanmaraş Valiliği, okulların 6 Şubat'ta bir günlüğüne tatil edildiğini açıkladı. Ancak henüz başka bir valilikten açıklama gelmedi.

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'İlimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2026 Cuma tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi (sağlık, ulaşım, asayiş/güvenlik vs) için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar 6 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacaktır.'

6 Şubat Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay Okullar Tatil mi?

Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Osmaniye ve diğer illerde 6 Şubat okullar tatil değildir.