article/comments
article/share
“Düşük Emekli Maaşının Nedeni Emeklilerin Uzun Yaşaması” Diyen SGK Başkanı Raci Kaya Görevden Alındı

"Düşük Emekli Maaşının Nedeni Emeklilerin Uzun Yaşaması" Diyen SGK Başkanı Raci Kaya Görevden Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.02.2026 - 00:23 Son Güncelleme: 06.02.2026 - 00:38

Resmi Gazetede yayımlanan kararla SGK Başkanlığına Yunus Elitaş, BDDK İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya atandı. SGK'da görevden alınan başkan Raci Kaya, daha önce yaptığı bir açıklamada düşük emekli maaşının nedenini emeklilerin uzun süre yaşamasına bağlamış bu açıklama uzun süre gündemde kalmıştı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) önemli değişiklikler yapıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nda yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi. Karara göre, BDDK İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya, Kurul üyeliğine Olcay Turan, Üyeliğe Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya atandı.Atamalar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri doğrultusunda yapıldı.

Emeklilerin uzun ömründen şikayet ederek, düşük emekli maaşlarının sebebini 'Eskiden 50-55 yaşında ölüyorduk. Bugün 78 yıl ortalamaya gelmişiz' sözleri ile açıklayan SGK Başkanı Raci Kaya görevden alınmış oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Yunus Elitaş atandı. Atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri uyarınca yapıldı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında görevden almalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nda görev yapan bazı üst düzey yöneticiler görevden alındı. Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar, SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün görevden alındı.

Görevden almalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 4’üncü maddesi kapsamında gerçekleştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Celalettin Sıvacı atandı. Söz konusu atama, 3 ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri hükümlerine göre gerçekleştirildi.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
