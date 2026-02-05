“Düşük Emekli Maaşının Nedeni Emeklilerin Uzun Yaşaması” Diyen SGK Başkanı Raci Kaya Görevden Alındı
Resmi Gazetede yayımlanan kararla SGK Başkanlığına Yunus Elitaş, BDDK İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya atandı. SGK'da görevden alınan başkan Raci Kaya, daha önce yaptığı bir açıklamada düşük emekli maaşının nedenini emeklilerin uzun süre yaşamasına bağlamış bu açıklama uzun süre gündemde kalmıştı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
