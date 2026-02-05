onedio
Modern Tarihte Bir İlk: Z Kuşağının Zeka Seviyesi Ebeveynlerinden Daha Düşük Olabilir

Ali Can YAYCILI
05.02.2026 - 22:20

Bilim dünyası, Z kuşağının bilişsel becerilerinde yaşanan gerilemeyi tartışıyor. Sinirbilimci Dr. Jared Cooney Horvath’ın verilerine göre, modern tarihte ilk kez bir nesil, ebeveynlerinden daha düşük IQ puanlarına sahip olma eğilimi gösteriyor; bu durumun temel sorumlusu olarak ise eğitimdeki aşırı teknoloji kullanımı ve ekran bağımlılığı işaret ediliyor. 

'On yıllardır süregelen Flynn Etkisi tersine mi dönüyor? Bilim insanları, tarihte ilk kez bir neslin bilişsel becerilerinin ebeveynlerinden geride kaldığını savunuyor. İşte dijitalleşen eğitimin ve ekran bağımlılığının zekâ üzerindeki çarpıcı etkileri...'

Dünya genelinde yaklaşık 80 ülkeden toplanan veriler, son yüzyıldır her neslin bir öncekinden daha yüksek zekâ puanı alması olarak bilinen "Flynn Etkisi"nin sona erdiğini ortaya koyuyor.

Melbourne Üniversitesi'nde görevli ünlü bilişsel sinirbilimci Dr. Jared Cooney Horvath, Ocak 2026'da ABD Senatosu'na sunduğu çarpıcı raporda, Z kuşağının matematik, okuryazarlık ve hafıza gibi temel bilişsel alanlarda ebeveyn kuşaklarının gerisinde kaldığını açıkladı. Bu düşüşün biyolojik bir gerilemeden ziyade, tamamen çevresel koşullardan kaynaklandığını vurgulayan bilim insanı, insan beyninin teknolojik cihazlardan ziyade diğer insanlarla etkileşime girerek öğrenmeye programlandığını hatırlatıyor. Araştırmanın temelini oluşturan ve bu gerilemeyi tetikleyen ana unsurlar şu şekilde sıralanıyor:

  • Eğitimde Teknoloji Bağımlılığı: Sınıflarda tablet ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşması, öğrencilerin derinlemesine okuma ve odaklanma yetilerini zayıflatıyor.

  • Ekran Süresinin Artışı: Gençlerin günün yarısından fazlasını dijital cihazlar karşısında geçirmesi, beynin bilgiyi derinlemesine işleme kapasitesini azaltarak yüzeyel bir tüketim alışkanlığı yaratıyor.

  • İnsan Etkileşiminin Kaybolması: Ekranlar üzerinden gerçekleşen veri akışı, insan beyninin ihtiyaç duyduğu doğal sosyal öğrenme süreçlerini kesintiye uğratıyor.

  • Odaklanma ve Hafıza Sorunları: Sürekli bölünen dikkat süreleri; dikkat, hafıza ve yürütücü işlevler gibi alanlarda puanların düşmesine neden oluyor.

Uzmanlar, IQ puanlarındaki bu düşüşün doğrudan 'daha az zeki olmak' şeklinde yorumlanmaması gerektiği konusunda da uyarılarda bulunuyor. Z kuşağının dijital okuryazarlık ve aynı anda birden fazla işi yönetme gibi farklı alanlarda yeni yetkinlikler geliştirdiği bir gerçek olsa da, temel bilişsel kapasitedeki bu zayıflama eğitim otoritelerini endişelendiriyor. 

Danimarka gibi bazı ülkeler, bu veriler ışığında okullardaki dijital araç kullanımını kısıtlayarak öğrencilerin odaklanma becerilerini yeniden kazanmalarını hedefleyen radikal kararlar almaya başladı. Bu küresel tablo, teknolojinin eğitimdeki yerinin yeniden sorgulanması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
