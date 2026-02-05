Modern Tarihte Bir İlk: Z Kuşağının Zeka Seviyesi Ebeveynlerinden Daha Düşük Olabilir

Bilim dünyası, Z kuşağının bilişsel becerilerinde yaşanan gerilemeyi tartışıyor. Sinirbilimci Dr. Jared Cooney Horvath’ın verilerine göre, modern tarihte ilk kez bir nesil, ebeveynlerinden daha düşük IQ puanlarına sahip olma eğilimi gösteriyor; bu durumun temel sorumlusu olarak ise eğitimdeki aşırı teknoloji kullanımı ve ekran bağımlılığı işaret ediliyor.

'On yıllardır süregelen Flynn Etkisi tersine mi dönüyor? Bilim insanları, tarihte ilk kez bir neslin bilişsel becerilerinin ebeveynlerinden geride kaldığını savunuyor. İşte dijitalleşen eğitimin ve ekran bağımlılığının zekâ üzerindeki çarpıcı etkileri...'