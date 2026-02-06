Maaş Hesaplama Sistemi Değişiyor, Emeklilik Sisteminde Yeni Dönem Geliyor: Kim Ne Kadar Emekli Maaşı Alacak?

2019 yılından bu yana özellikle en düşük emekli aylığı alan kesime yönelik yapılan iyileştirmelerin, yüksek prim ödeyen ve çalışma süresi daha uzun olan vatandaşlar aleyhine bir adaletsizlik oluşturması üzerine yeni bir formül arayışına girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde kurulan yeni komisyon, hem mevcut maaşlar arasındaki makasın daralmasından kaynaklanan huzursuzluğu dindirmeyi hem de sistemin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyor.

Son yıllarda yapılan düzenlemelerle taban maaşların yükseltilmesi, sosyal güvenlik sistemindeki 'çok prim ödeyen çok alır' ilkesini zayıflatırken, bu durum AKP strateji kurullarında da öncelikli gündem maddesi haline geldi. Özellikle en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasının ardından, bu gruptaki emekli sayısının 5 milyona ulaşması sistem üzerindeki baskıyı artırdı. 2025 yılının Temmuz ayında 3,7 milyon olan bu sayıdaki hızlı artış, sistemin 'tek tipleşme' riskini ortaya çıkardı.

Bakanlık bünyesinde yürütülen çalışmalarda öne çıkan temel başlıklar ve çözüm bekleyen sorunlar şunlardır:

Yüksek prim ödeyen emeklilerin maaşlarının, taban maaş artışları karşısında erimesinin engellenmesi.

Prim gün sayısı ile alınan maaş arasındaki bağın yeniden güçlendirilmesi ve sistemin cazip hale getirilmesi.

En düşük emekli aylığı alan grubun toplam emekli nüfusu içindeki ağırlığının dengelenmesi.

Sosyal güvenlik sisteminin sil baştan ele alınarak, yapısal sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi.

Komisyonun hazırlayacağı rapor doğrultusunda, emekli maaşları arasındaki dengesizliği giderecek yasal düzenlemelerin kısa sürede Meclis gündemine taşınması bekleniyor. Bu adımla birlikte, daha fazla prim ödeyen vatandaşların hak kaybı iddialarının son bulması ve emeklilik sisteminde güvenin yeniden tesis edilmesi amaçlanıyor.