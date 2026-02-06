onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Maaş Hesaplama Sistemi Değişiyor, Emeklilik Sisteminde Yeni Dönem Geliyor: Kim Ne Kadar Emekli Maaşı Alacak?

Maaş Hesaplama Sistemi Değişiyor, Emeklilik Sisteminde Yeni Dönem Geliyor: Kim Ne Kadar Emekli Maaşı Alacak?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.02.2026 - 08:33

Emeklilik sisteminde adaletsizliği gidermek için düğmeye basıldı: Hükümet, yüksek prim ödeyen ile düşük prim ödeyen arasındaki maaş farkının kapanmasıyla bozulan dengeyi düzeltmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde özel bir komisyon kurdu.

Kaynak: Yücel Kayaoğlu / Türkiye Gazetesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hükümet, sosyal güvenlik sisteminde uzun süredir tartışma konusu olan emekli maaşlarındaki dengesizliği gidermek amacıyla kapsamlı bir revizyon sürecini başlattı.

Hükümet, sosyal güvenlik sisteminde uzun süredir tartışma konusu olan emekli maaşlarındaki dengesizliği gidermek amacıyla kapsamlı bir revizyon sürecini başlattı.

2019 yılından bu yana özellikle en düşük emekli aylığı alan kesime yönelik yapılan iyileştirmelerin, yüksek prim ödeyen ve çalışma süresi daha uzun olan vatandaşlar aleyhine bir adaletsizlik oluşturması üzerine yeni bir formül arayışına girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde kurulan yeni komisyon, hem mevcut maaşlar arasındaki makasın daralmasından kaynaklanan huzursuzluğu dindirmeyi hem de sistemin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyor.

Son yıllarda yapılan düzenlemelerle taban maaşların yükseltilmesi, sosyal güvenlik sistemindeki 'çok prim ödeyen çok alır' ilkesini zayıflatırken, bu durum AKP strateji kurullarında da öncelikli gündem maddesi haline geldi. Özellikle en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasının ardından, bu gruptaki emekli sayısının 5 milyona ulaşması sistem üzerindeki baskıyı artırdı. 2025 yılının Temmuz ayında 3,7 milyon olan bu sayıdaki hızlı artış, sistemin 'tek tipleşme' riskini ortaya çıkardı.

Bakanlık bünyesinde yürütülen çalışmalarda öne çıkan temel başlıklar ve çözüm bekleyen sorunlar şunlardır:

  • Yüksek prim ödeyen emeklilerin maaşlarının, taban maaş artışları karşısında erimesinin engellenmesi.

  • Prim gün sayısı ile alınan maaş arasındaki bağın yeniden güçlendirilmesi ve sistemin cazip hale getirilmesi.

  • En düşük emekli aylığı alan grubun toplam emekli nüfusu içindeki ağırlığının dengelenmesi.

  • Sosyal güvenlik sisteminin sil baştan ele alınarak, yapısal sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi.

Komisyonun hazırlayacağı rapor doğrultusunda, emekli maaşları arasındaki dengesizliği giderecek yasal düzenlemelerin kısa sürede Meclis gündemine taşınması bekleniyor. Bu adımla birlikte, daha fazla prim ödeyen vatandaşların hak kaybı iddialarının son bulması ve emeklilik sisteminde güvenin yeniden tesis edilmesi amaçlanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
görkem şahandar

Aga o sizin yiyebileceğiniz bir poh değil gibi sanki. Hani adalet vs var ya işin içinde..

Lena

Sanki biraz daha tırtıklayacaklar emekli maaşından😡

demet s.

Nasıl en düşük emekli maaşı varsa, en yüksek emekli maaşı da olsun, mesela 100bin... Vekiller dahil.