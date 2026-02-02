onedio
Yeni Belgelerde Kabe Örtüsünden Üç Parçanın Jeffrey Epstein'e Gönderildiği Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.02.2026 - 14:57

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı yeni Epstein Belgeleri'nden detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Ortaya çıkan son belgede ise İslam dininde kutsal olan Kabe'nin örtüldüğü örtü olan Kisve-i Şerif'ten üç parçanın Jeffrey Epstein'e gönderildiği ortaya çıktı. Belgelerde Kabe'yi örten kumaş parçalarının Birleşik Arap Emirlikleri ile bağlantılı kişiler tarafından organize edilerek sevkiyatının gerçekleştirdiği öğrenildi.

Epstein belgelerindeki Kabe detayı gündeme düştü.

Şubat ve Mart 2017 tarihli yazışmalarda, Birleşik Arap Emirlikleri'nden iş insanı Aziza al-Ahmadi'nin, Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Kabe'yi örten siyah, altın işlemeli kumaştan üç parçanın nakliyatını organize etmek için Abdullah al-Maari adlı birisiyle birlikte çalıştığı ortaya çıktı.

Florida'ya gönderilen parçalardan biri Kabe'nin içinden, biri dış örtüden ve üçüncüsü aynı malzemelerden yapılmış ancak kullanılmamış bir parça.

El Ahmedi'nin, Epstein'a yazdığı e-postada örtünün manevi değerini 'Bu parçaya 10 milyon Müslüman dokundu' sözleriyle anlattığı da detaylar arasında. Sevkiyat, bir İngiliz havayolları şirketiyle Epstein'ın hapis cezasını çekmesinden ve cinsel suçlu olarak hüküm giymesinden çok sonra gerçekleşti.

Oğuzhan Kaya
