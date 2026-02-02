Yeni Belgelerde Kabe Örtüsünden Üç Parçanın Jeffrey Epstein'e Gönderildiği Ortaya Çıktı
ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı yeni Epstein Belgeleri'nden detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Ortaya çıkan son belgede ise İslam dininde kutsal olan Kabe'nin örtüldüğü örtü olan Kisve-i Şerif'ten üç parçanın Jeffrey Epstein'e gönderildiği ortaya çıktı. Belgelerde Kabe'yi örten kumaş parçalarının Birleşik Arap Emirlikleri ile bağlantılı kişiler tarafından organize edilerek sevkiyatının gerçekleştirdiği öğrenildi.
Epstein belgelerindeki Kabe detayı gündeme düştü.
Florida'ya gönderilen parçalardan biri Kabe'nin içinden, biri dış örtüden ve üçüncüsü aynı malzemelerden yapılmış ancak kullanılmamış bir parça.
