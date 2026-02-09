Ada, Elmaslar ve Milyonlarca Dolar Para: Jeffrey Epstein'in Tüm Serveti Tek Bir Kadına Bıraktığı Ortaya Çıktı
Jeffrey Epstein’in ölümünden hemen önce hazırladığı vasiyetnamenin detayları, sadece bir mirası değil, gizli kalmış bir evlilik planını da gün yüzüne çıkardı. Yeni sızan dosyalara göre Epstein, sevgilisi Karyna Shuliak’ı sadece tek varisi yapmakla kalmamış; genç kadının ailesinin tüm masraflarını üstlenip onlara her ay düzenli olarak 20 bin dolar nakit destek sağlamış. Belaruslu diş hekimi Shuliak'ın ise bugün Epstein’in kardeşine ait bir evde yaşadığı ve 100 milyon dolarlık mirasının büyük bir kısmını kurbanlara giden tazminatlar nedeniyle kaybettiği belirtiliyor.
Dünya gündemini sarsan Epstein davasında, Şubat 2026 itibarıyla yayımlanan yeni belgeler Epstein’in mirasının bilinmeyen yönlerini aydınlattı.
