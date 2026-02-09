Ada, Elmaslar ve Milyonlarca Dolar Para: Jeffrey Epstein'in Tüm Serveti Tek Bir Kadına Bıraktığı Ortaya Çıktı

'1953 Trust' adı verilen vasiyetnamede, Epstein’in Shuliak ile evlenmeyi düşündüğü ve bu sebeple kendisine yanları pırlantalarla süslü 33 karatlık dev bir elmas yüzük bıraktığı resmiyet kazandı. Ayrıca belgeler, Epstein’in Shuliak’ın ailesine karşı olan aşırı cömertliğini de kanıtladı. Milyarderin, sevgilisinin annesinin kanser tedavilerini karşıladığı ve ailesine her ay küçük bir servet değerinde ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Ancak bu devasa miras kağıt üzerinde kaldığı kadar parlak bir sonla bitmedi. Epstein’in ölümünden önce 450 milyon doları aşan mal varlığı, vergiler ve kurbanlar için kurulan tazminat fonuna yapılan 121 milyon dolarlık ödemelerle 120 milyon dolara kadar geriledi. Vasiyetnamede yer alan Paris’teki daire, New York’taki malikane ve New Mexico’daki çiftlik gibi mülklerin çoğu mağdurların haklarını ödemek için satıldı.

Epstein’in ölmeden önceki gece hapishaneden telefonla aradığı son kişi olduğu anlaşılan Shuliak ise şu an sessizliğini koruyor ve Epstein'in kardeşi Mark'a ait bir Manhattan dairesinde yaşamını sürdürüyor.

Kesilen ceza paraları ve el koyulanlar dışında Epstein’in ölmeden önce sevgilisine bıraktığı o miras:

1 ada

New York’ta 1 ev

New Mexico’da 1 çiftlik

Paris’te 1 daire

32 karatlık yüzük

48 elmas

100 milyon dolar nakit