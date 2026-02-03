onedio
Jeffrey Epstein Dosyasında 'Pamuk Prenses' Yazışması: Ünlü Banker de İşin İçinde!

Ali Can YAYCILI
03.02.2026 - 13:43

ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan Epstein belgeleri, dünyaca ünlü finansçı Jes Staley ile pedofili milyarder arasındaki karanlık bağları bir kez daha gün yüzüne çıkardı. 'Pamuk Prenses' kostümü üzerinden yapılan gizemli yazışmalar ve şifreli mesajlar, skandalın boyutunu gözler önüne seriyor.

Pedofili suçlamalarıyla cezaevindeyken ölen Jeffrey Epstein’in dökülen kirli arşivi, finans dünyasının dev isimlerini sarsmaya devam ediyor.

Son belgelerde, Amerikalı banker Jes Staley ile Epstein arasındaki 'Pamuk Prenses' temalı e-posta trafiği mercek altına alındı. Yazışmalar, sıradan bir kostüm sohbetinden ziyade şifreli bir organizasyona işaret ediyor. Belgelere göre Epstein, 2010 yılında kimliği açıklanmayan bir kişiye 'Pamuk Prenses kostümlü fotoğraflarını çekmek isterim' şeklinde bir mesaj gönderdi. Bu e-postadan yalnızca üç hafta sonra, o dönem JP Morgan’ın tepe yöneticilerinden olan Jes Staley, Epstein’e gönderdiği cevapta 'Çok eğlenceliydi, Pamuk Prenses’e selam söyle' ifadesini kullandı.

Aynı dönemdeki diğer yazışmalarda, kostümü giyen kişilerle cinsel içerikli diyalogların geçtiği görülse de belgelerde bu kişilerin yaşlarına dair net bir veri bulunmuyor. Ancak dosyadaki bir çizim, skandalın ciddiyetini artırıyor. Adalet Bakanlığı’nın sansürleyerek yayınladığı görselde, Staley ve 'Pamuk Prenses' karakteri bir arada resmedilirken, masada banka isimleri ve 'kurban satışı' ifadesinin geçtiği notlar dikkat çekiyor.

New York Times tarafından Epstein’in finans dünyasındaki en büyük destekçisi olarak tanımlanan Jes Staley, bu iddialar nedeniyle zor günler geçiriyor. Kariyeri boyunca JP Morgan ve Barclays gibi dev kurumları yöneten Staley, Epstein ile olan yakınlığı sebebiyle finans sektöründen ömür boyu men edilmişti. Geçtiğimiz yıl bu yasağı kaldırmak için hukuki mücadele başlatan bankacı, mahkemede 'Pamuk Prenses' kod adıyla ilgili sorularla köşeye sıkıştırıldı. Epstein’in yanındaki kadınlara bu isimle hitap edip etmediği sorulan Staley, tüm iddiaları reddederek, 'Pamuk Prenses'in kim olduğunu bilmiyorum' savunmasını yaptı. Ancak ortaya çıkan yeni yazışmalar, bu ifadenin doğruluğunu tartışmaya açtı.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
