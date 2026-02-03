Jeffrey Epstein Dosyasında 'Pamuk Prenses' Yazışması: Ünlü Banker de İşin İçinde!

Son belgelerde, Amerikalı banker Jes Staley ile Epstein arasındaki 'Pamuk Prenses' temalı e-posta trafiği mercek altına alındı. Yazışmalar, sıradan bir kostüm sohbetinden ziyade şifreli bir organizasyona işaret ediyor. Belgelere göre Epstein, 2010 yılında kimliği açıklanmayan bir kişiye 'Pamuk Prenses kostümlü fotoğraflarını çekmek isterim' şeklinde bir mesaj gönderdi. Bu e-postadan yalnızca üç hafta sonra, o dönem JP Morgan’ın tepe yöneticilerinden olan Jes Staley, Epstein’e gönderdiği cevapta 'Çok eğlenceliydi, Pamuk Prenses’e selam söyle' ifadesini kullandı.

Aynı dönemdeki diğer yazışmalarda, kostümü giyen kişilerle cinsel içerikli diyalogların geçtiği görülse de belgelerde bu kişilerin yaşlarına dair net bir veri bulunmuyor. Ancak dosyadaki bir çizim, skandalın ciddiyetini artırıyor. Adalet Bakanlığı’nın sansürleyerek yayınladığı görselde, Staley ve 'Pamuk Prenses' karakteri bir arada resmedilirken, masada banka isimleri ve 'kurban satışı' ifadesinin geçtiği notlar dikkat çekiyor.

New York Times tarafından Epstein’in finans dünyasındaki en büyük destekçisi olarak tanımlanan Jes Staley, bu iddialar nedeniyle zor günler geçiriyor. Kariyeri boyunca JP Morgan ve Barclays gibi dev kurumları yöneten Staley, Epstein ile olan yakınlığı sebebiyle finans sektöründen ömür boyu men edilmişti. Geçtiğimiz yıl bu yasağı kaldırmak için hukuki mücadele başlatan bankacı, mahkemede 'Pamuk Prenses' kod adıyla ilgili sorularla köşeye sıkıştırıldı. Epstein’in yanındaki kadınlara bu isimle hitap edip etmediği sorulan Staley, tüm iddiaları reddederek, 'Pamuk Prenses'in kim olduğunu bilmiyorum' savunmasını yaptı. Ancak ortaya çıkan yeni yazışmalar, bu ifadenin doğruluğunu tartışmaya açtı.