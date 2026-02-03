Jeffrey Epstein Dosyasında 'Pamuk Prenses' Yazışması: Ünlü Banker de İşin İçinde!
ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan Epstein belgeleri, dünyaca ünlü finansçı Jes Staley ile pedofili milyarder arasındaki karanlık bağları bir kez daha gün yüzüne çıkardı. 'Pamuk Prenses' kostümü üzerinden yapılan gizemli yazışmalar ve şifreli mesajlar, skandalın boyutunu gözler önüne seriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pedofili suçlamalarıyla cezaevindeyken ölen Jeffrey Epstein’in dökülen kirli arşivi, finans dünyasının dev isimlerini sarsmaya devam ediyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın