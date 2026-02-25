Terk Edilen Punch Maymun ve Bağlanmanın Psikolojisi

Bağ aniden kesildiğinde yaşanan şey sadece bir ayrılık değildir. Bu, bir ilişkinin bitmesi değil; bir güven sisteminin çökmesidir. Çünkü bağ, duygusal bir tercih değil, biyolojik bir ihtiyaçtır. Bir yavru için terk edilme “üzülmek” değildir. Tehdittir. Evrimsel hafızamız şunu bilir: Yalnız kalmak, hayatta kalma riskidir.

Bağ koptuğu anda beden düşünmez; tepki verir. Stres sistemi devreye girer. Kalp hızlanır, kaslar gerilir, içsel bir huzursuzluk yükselir. Organizma aramaya başlar. Seslenir, ağlar, yönünü kaybetmiş gibi dolaşır. Çünkü sinir sistemi için bağ, bir konfor alanı değil; düzenleyici bir merkezdir.

Cevap gelmezse süreç değişir.

İlk aşamada protesto vardır. Yüksek sesle bir “geri dön” çağrısı. Ardından donakalma gelir; organizma tehdit karşısında kilitlenir. Sonrasında ise geri çekilme başlar. Duygusal bir kapanma. Teması azaltma. İç dünyaya çekilme.

Punch’ın görüntülerindeki o yönsüz bekleyiş belki de tam olarak budur. Güvenli limanını kaybetmiş bir sinir sisteminin arayışı. Bir yere bakar ama aslında bir kişiyi arar. Bir nesneye sarılır ama aslında düzenlenmek ister çünkü beden şunu fısıldar:

“Güvende değilim, dünya tehlikelerle dolu.”

Bu yalnızca bir maymuna özgü değildir. İnsan beyni de aynı ilkeyle çalışır. Erken dönemde yaşanan terk edilme deneyimleri, ileriki ilişkilerde ya aşırı kaygı ve terk edilme korkusu olarak ya da tam tersine duygusal mesafe ve uzaklaşma olarak ortaya çıkabilir. Biri aşırı tutunur. Diğeri kimseyi yaklaştırmaz. İkisi de aynı yerden konuşur.

Travma her zaman dramatik bir olay değildir. Bazen sadece şu cümledir:

“İhtiyacım vardı ve kimse gelmedi.”

Sinir sistemi, yanıtsız kalmış ihtiyaçları karşılamakta çaresizdir. Punch’ın başka bir canlıyla temas kurmak yerine bir peluş oyuncağa sarılması tesadüf değildir. Psikanalist Winnicott çocuğun ayrılık durumlarında bir “geçiş nesnesi” geliştirebileceğini söyler. Bu bir battaniye, oyuncak ya da sembolik bir nesne olabilir.

Hepimizin bir dönem sarıldığı şeyler olmadı mı?

Bir mesaj ekranı.

Bir anı.

Bir şarkı.

Fakat, iyileşme yalnızca nesneyle olmaz. İyileşme ilişkide olur çünkü sinir sistemi sözlere değil, deneyime inanır.