Terk Edilen Punch Maymun ve Bağlanmanın Psikolojisi
Bazı hikayeler; haber değil, aynadır.
Japonya’da annesi tarafından terk edilen ve “Punch” adı verilen küçük bir maymunun görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. İlk bakışta bu sadece duygusal bir hayvan hikayesi gibi görünebilir. Ancak Punch’ın hikayesi, türler üstü bir gerçeği hatırlatıyor: Bağ koparsa ne olur?
Bağlanma sadece bir ilişki değil; sinir sisteminin evidir ve bir ev yıkıldığında, geriye sadece yalnızlık değil, yönünü kaybetmiş bir iç dünya kalır.
Bağlanma, bir yavrunun bakım verene duyduğu sevgi değildir yalnızca. Bağlanma, hayatta kalma sistemidir. John Bowlby, bağlanmayı “güvenli liman” kavramıyla açıklar. Çocuk dünyayı keşfeder; çünkü geri dönebileceği biri vardır. Korktuğunda ona döner. Acıktığında ona gider. Stres yaşadığında onun varlığıyla düzenlenir.
Erken deneyimler, ileriki tüm ilişkilerin taslağını çizer çünkü insan önce bağ kurmayı öğrenir. Sonra kim olduğunu.
Sinir Sistemi Terk Edilmeyi Nasıl Yaşar?
Punch Neden Bu Kadar İçimize Dokundu?
