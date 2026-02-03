Dev Markaların Üreticisiydi: Ünlü Tekstil Devinden Kötü Haber Geldi, İflas Etti
Bursa’da 2013 yılından bu yana tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve Türkiye’nin yanı sıra dünyanın önde gelen giyim devleri için üretim yapan Sole Kids Tekstil, mali krizden çıkamayarak iflas etti. Mahkeme, şirketin borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğuna hükmederek tasfiye sürecini başlattı.
Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, tekstil sektöründe uzun süredir mali zorluklarla mücadele eden Sole Kids Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında nihai kararını verdi.
