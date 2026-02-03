Dev Markaların Üreticisiydi: Ünlü Tekstil Devinden Kötü Haber Geldi, İflas Etti

Şirketin sunduğu konkordato talebini reddeden mahkeme, firmanın ekonomik olarak 'borca batık' olduğunu tescilleyerek 28 Ocak 2026 tarihi itibarıyla resmen iflasına hükmetti. Bu kararla birlikte, şirketi koruyan tüm tedbir kararları da geçersiz kaldı.

Hizmet vermeye başladığı 2013 yılından itibaren hızla büyüyen Sole Kids, özellikle bebek ve çocuk giyimi alanında uzmanlaşmıştı. Şirket; Türkiye’de perakende sektörünün liderleri olan LC Waikiki, Koton, Defacto ve Soobe gibi markaların yanı sıra, İngiltere merkezli Missguided, Boohoo ve Bonmarche gibi dünya devlerine de üretim yapıyordu. Kendi markasıyla da pazarda yer alan firma, kısa sürede küresel bir üretim merkezine dönüşmüştü.

Ekonomik darboğazı aşamayan şirketin iflas dosyası, Bursa İflas Müdürlüğü’ne iletildi. Mahkeme kararına göre, iflas süreci 'basit tasfiye' usulüyle yürütülecek. Bu kapsamda şirketin kalan varlıkları üzerinden borçların ödenmesi planlanırken, bir dönemin dev üretim merkezlerinden biri daha kapılarını tamamen kapatmış oldu.