Dev Markaların Üreticisiydi: Ünlü Tekstil Devinden Kötü Haber Geldi, İflas Etti

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.02.2026 - 12:52

Bursa’da 2013 yılından bu yana tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve Türkiye’nin yanı sıra dünyanın önde gelen giyim devleri için üretim yapan Sole Kids Tekstil, mali krizden çıkamayarak iflas etti. Mahkeme, şirketin borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğuna hükmederek tasfiye sürecini başlattı.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, tekstil sektöründe uzun süredir mali zorluklarla mücadele eden Sole Kids Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında nihai kararını verdi.

Şirketin sunduğu konkordato talebini reddeden mahkeme, firmanın ekonomik olarak 'borca batık' olduğunu tescilleyerek 28 Ocak 2026 tarihi itibarıyla resmen iflasına hükmetti. Bu kararla birlikte, şirketi koruyan tüm tedbir kararları da geçersiz kaldı.

Hizmet vermeye başladığı 2013 yılından itibaren hızla büyüyen Sole Kids, özellikle bebek ve çocuk giyimi alanında uzmanlaşmıştı. Şirket; Türkiye’de perakende sektörünün liderleri olan LC Waikiki, Koton, Defacto ve Soobe gibi markaların yanı sıra, İngiltere merkezli Missguided, Boohoo ve Bonmarche gibi dünya devlerine de üretim yapıyordu. Kendi markasıyla da pazarda yer alan firma, kısa sürede küresel bir üretim merkezine dönüşmüştü.

Ekonomik darboğazı aşamayan şirketin iflas dosyası, Bursa İflas Müdürlüğü’ne iletildi. Mahkeme kararına göre, iflas süreci 'basit tasfiye' usulüyle yürütülecek. Bu kapsamda şirketin kalan varlıkları üzerinden borçların ödenmesi planlanırken, bir dönemin dev üretim merkezlerinden biri daha kapılarını tamamen kapatmış oldu.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
c.ysfalbs

gabardan petrol çıkana kadar bekleselerdi keşke

Fırat B.

ohooo seçime, pardon petrol haberine daha çok var..