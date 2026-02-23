onedio
23 Şubat - 1 Mart 2026 Haftası: Astrodeha Kundalini Şaman Yantrası

Dr.Astrolog Şenay Devi
23.02.2026 - 21:47

Bu yantra, üzerindeki güçlü semboller aracılığıyla bilinçaltında kayıtlı korku kalıplarını çözer, görünür ya da görünmez blokajları kaldırır ve doğum haritanızda yaşam kaynağınız olan Güneş’in enerji oktavını yükseltir. Güneş yalnızca bir gezegen değil, sizin öz ışığınızdır. Bu ışığın titreşimi yükseldiğinde, farkında olduğunuz ya da olmadığınız negatif frekanslar etkisiz hale gelir.

Nazara, enerji düşüşlerine ve dışsal negatif müdahalelere karşı koruyucu bir mühürleme alanı oluşturur.

Negatif saldırılar, üçüncü şahıslardan gelen kıskançlık ya da bilinçli/bilinçsiz enerji yönlendirmeleri yantranın oluşturduğu yüksek frekans alanında çözülür ve etkisini kaybeder.

Kundalini Şaman Yantrası’nın en güçlü etkilerinden biri özgür iradeyi aktive etmesidir. Kararsızlık, erteleme ve korku temelli seçimler yerini netliğe bırakır. İçsel gücünüzü hatırlarsınız. Bilinçaltı korkular şifalanır, cesaret doğal bir akışa dönüşür.

  • İş yaşamında tıkanıklık yaşayanlar için yeni kapılar açar.

  • Maddi akışın önündeki enerjetik bariyerleri çözer.

  • Aşk hayatında istikrar ve süreklilik enerjisini destekler.

  • İlişkilere üçüncü kişilerden gelen müdahale enerjilerini tamamen etkisiz hale getirir.

Unutulmamalıdır ki semboller evrenin dilidir. Yantra, sıradan bir aksesuar değildir; kişisel enerji haritanıza entegre edilen bir bilinç mührüdür. Bu nedenle mutlaka doğum haritanız uzman bir gökyüzü rehberi tarafından incelenmeli, yantra kullanıp kullanamayacağınız belirlenmelidir.

Kişiye özel hazırlanan yantralar; doğum haritanızdaki gezegen yerleşimlerine, Güneş gücünüze ve gezegen saatlerine uygun olarak altın, gümüş, bakır ya da oniks seçenekleriyle hazırlanır. Kullanılan metal ya da taş yalnızca estetik değil, frekans taşıyıcıdır.

AstrodehA Notu

Paylaşılan yantraların tamamı patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır. Kopyalanması hukuki ve etik olarak yasaktır.

Son Söz

Hayatınızı düzeltmek için evreni zorlamanıza gerek yok. Evren zaten sizinle çalışıyor. Yapmanız gereken, kendi doğum haritanız ile kozmik akış arasındaki uyumu yeniden kurmaktır. Kundalini Şaman Yantrası bu uyumun anahtarlarından biridir.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

