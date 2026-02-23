23 Şubat - 1 Mart 2026 Haftasının Kristali
Kırmızı Oniks
Bu hafta gökyüzü enerjisi cesaret, dayanıklılık ve kararlılık temasını güçlendirirken haftanın kristali olarak kırmızı oniks öne çıkıyor. Özellikle Marsiyen titreşimi aktive eden bu taş, kök çakra ve sakral alan üzerinde çalışarak hem fiziksel hem psikolojik dayanıklılığı artırır. 2026 Şubat sonu enerjisinde dalgalanan motivasyonu sabitlemek, kararları netleştirmek ve korku yerine eylemi seçmek için güçlü bir destek sunar.
Kırmızı Oniks Nedir
