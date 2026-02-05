onedio
Epstein Belgelerinde Gazze'ye Destek Veren Ünlülerin Kara Listeye Alındığı Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.02.2026 - 17:25

Finansçı ve kriminal Jeffrey Epstein'in yazışmalarının da bulunduğu belgelerde her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor. Halka açılan belgelerde en son dikkat çeken yazışmalardan biri de Epstein'e gelen bir basın bülteni. Jewish News Syndicate (JNS) tarafından hazırlanan basın bülteninde aralarında One Direction grubundan Zayn Malik, o dönem evli olan Penelope Cruz ve Javier Bardem gibi isimlerin Filistin'i destekledikleri nedeniyle 'İsrail karşıtı' olarak kara listeye alındıkları ortaya çıktı.

6 Ağustos 2014 tarihli belgede pek çok ünlü isim İsrail karşıtı ünlüler başlığı altında etiketlenmiş.

O dönem Gazze'de yaşananlarla ilgili sesini yükselten Stevie Wonder, Javier Bardem, Zayn Malik, Penelope Cruz, Dustin Hoffman, Danny Glover gibi ünlülerin İsrail karşıtı olarak listelendiği ve anlaşmalı olduğu markaların listelendiği ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü yıldızlar ve altlarına yazılan açıklamalar şöyle;

Stevie Wonder: İsrail Savunma Kuvvetleri'ni destekleyen bir etkinlikten çekildiği için listeye alındı.

Zayn Malik: Sosyal medyada Filistin'e destek veren paylaşımları nedeniyle yer aldı (o dönemde One Direction üyesiydi).

Penelope Cruz: İsrail'in Gazze operasyonlarını eleştiren bir bildiriye imza attığı için dahil edildi. Belgede ünlü kozmetik markalarıyla işbirliği yaptığı vurgulandı.

Javier Bardem: Eşi Penelope Cruz ile birlikte aynı bildiriye imza attı; İsrail politikalarına yönelik sert eleştirileri bilinen çift İsrail'in tavrını soykırım olarak değerlendirmişti.

Emma Thompson: İsrailli Habima Tiyatrosu'nun Londra'daki performansını boykot eden bir açık mektuba imza attı.

Roger Waters'ın (Pink Floyd kurucusu): Filistin'e uygulanan politikalara karşı olan BDS hareketini uzun yıllardır desteklediği ve İsrail'i Nazi Almanyası'na benzeten açıklamaları bulunuyor.

Dustin Hoffman: İsrail politikalarına yönelik eleştirileri nedeniyle eklendi.

Danny Glover: Filistin yanlısı açıklamaları ve aktivizmiyle biliniyor; bu bağlamda dahil edildi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
