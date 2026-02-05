Epstein Belgelerinde Gazze'ye Destek Veren Ünlülerin Kara Listeye Alındığı Ortaya Çıktı
Finansçı ve kriminal Jeffrey Epstein'in yazışmalarının da bulunduğu belgelerde her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor. Halka açılan belgelerde en son dikkat çeken yazışmalardan biri de Epstein'e gelen bir basın bülteni. Jewish News Syndicate (JNS) tarafından hazırlanan basın bülteninde aralarında One Direction grubundan Zayn Malik, o dönem evli olan Penelope Cruz ve Javier Bardem gibi isimlerin Filistin'i destekledikleri nedeniyle 'İsrail karşıtı' olarak kara listeye alındıkları ortaya çıktı.
6 Ağustos 2014 tarihli belgede pek çok ünlü isim İsrail karşıtı ünlüler başlığı altında etiketlenmiş.
Dünyaca ünlü yıldızlar ve altlarına yazılan açıklamalar şöyle;
