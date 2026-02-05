onedio
Google Yine Zirvede! Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Web Siteleri

Google Yine Zirvede! Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Web Siteleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.02.2026 - 14:04

Exploding Topics verilerine göre dünyada en çok ziyaret edilen internet siteleri belli oldu. Aralık 2025 verilerine göre Google 95.4 milyar görüntülemeyle açık ara birinci olurken onu popüler video izleme platformu YouTube izledi. ChatGPT ilk 20'deki en yüksek trafikli yapay zeka sitesi olurken WhatsApp ilk 10'a giremedi.

Google dünya çapında liderliğini sürdürürken ilk 20 şu şekilde sıralandı.

Google dünya çapında liderliğini sürdürürken ilk 20 şu şekilde sıralandı.

1) Google - 95.4 milyar aylık ziyaret  

2) YouTube - 47.1 milyar aylık ziyaret  

3) Facebook - 9.2 milyar aylık ziyaret  

4) Instagram - 5.8 milyar aylık ziyaret  

5) ChatGPT - 5.2 milyar aylık ziyaret  

6) Reddit - 5.2 milyar aylık ziyaret  

7) Wikipedia - 4.3 milyar aylık ziyaret  

8) *Yetişkin içerik sitesi - 3.9 milyar aylık ziyaret  

9) X - 3.8 milyar aylık ziyaret  

10) Amazon - 2.7 milyar aylık ziyaret

Listedeki tamamen ücretli tek platform olan Netflix'in sıralaması dikkat çekti.

Listedeki tamamen ücretli tek platform olan Netflix'in sıralaması dikkat çekti.

11) WhatsApp - 2.6 milyar aylık ziyaret  

12) Yetişkin içerik sitesi - 2.5 milyar aylık ziyaret  

13) Yahoo - 2.4 milyar aylık ziyaret  

14) Bing - 2.3 milyar aylık ziyaret  

15) Live - 2.1 milyar aylık ziyaret  

16) TikTok - yaklaşık 2.0 milyar aylık ziyaret  

17) Netflix - yaklaşık 1.8 milyar aylık ziyaret  

18) Twitch - yaklaşık 1.6 milyar aylık ziyaret  

19) eBay - yaklaşık 1.5 milyar aylık ziyaret  

20) LinkedIn - yaklaşık 1.4 milyar aylık ziyaret

