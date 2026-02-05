Google Yine Zirvede! Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Web Siteleri
Exploding Topics verilerine göre dünyada en çok ziyaret edilen internet siteleri belli oldu. Aralık 2025 verilerine göre Google 95.4 milyar görüntülemeyle açık ara birinci olurken onu popüler video izleme platformu YouTube izledi. ChatGPT ilk 20'deki en yüksek trafikli yapay zeka sitesi olurken WhatsApp ilk 10'a giremedi.
Google dünya çapında liderliğini sürdürürken ilk 20 şu şekilde sıralandı.
Listedeki tamamen ücretli tek platform olan Netflix'in sıralaması dikkat çekti.
