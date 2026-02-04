Yapay Zekaya Dünyanın En Güzel Bayrağı Soruldu Verdiği Yanıt Şaşırtmadı
Her ülke için kendi bayrağı değerlidir, o ülkenin sembolü ve kıymetli bir parçasıdır. Bu Türkler için de geçerli. Hatta yabancı turistlerin gözlemlerine göre Türkler bayrağına aşık bir millet ve her önemli günde meydanların, binaların adeta bir gelincik süslenmesi ise çok az ülkede rastlanılan bir durum. Bir X kullanıcısı da X'in gündemden düşmeyen yapay zeka uygulaması Grok'a dünyanın en güzel bayrağını sordu.
Paylaşım şöyleydi...
Grok'un yanıtı kısa ve netti.
Hatta diğer soruları da yanıtladı.
Yapay zeka modelleri, birer sanat eleştirmeni değil; kullanıcıyı memnun etmek üzere programlanmış birer ayna. Yani Grok aslında bayrağımıza aşık filan değil,... Devamını Gör
fransa ve birleşik krallık bayrağıda güzel
Birleşik Krallık bayrağı güzel, ama Fransa bayrağı çok sıradan, birçok Avrupa bayrağı yatay/dikey çizgilerden oluşuyor.