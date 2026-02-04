onedio
Yapay Zekaya Dünyanın En Güzel Bayrağı Soruldu Verdiği Yanıt Şaşırtmadı

Yapay Zekaya Dünyanın En Güzel Bayrağı Soruldu Verdiği Yanıt Şaşırtmadı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.02.2026 - 17:35

Her ülke için kendi bayrağı değerlidir, o ülkenin sembolü ve kıymetli bir parçasıdır. Bu Türkler için de geçerli. Hatta yabancı turistlerin gözlemlerine göre Türkler bayrağına aşık bir millet ve her önemli günde meydanların, binaların adeta bir gelincik süslenmesi ise çok az ülkede rastlanılan bir durum. Bir X kullanıcısı da X'in gündemden düşmeyen yapay zeka uygulaması Grok'a dünyanın en güzel bayrağını sordu.

Paylaşım şöyleydi...

Grok'un yanıtı kısa ve netti.

Hatta diğer soruları da yanıtladı.

Ancak birkaç kullanıcı Grok'u sorguladığında yapay zekanın gelen talep ve kullanılan dile göre bir yanıt verdiğini öğrendi. Bir yapay zeka robotu olduğu için objektif davrandığını da sözlerine ekledi.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Lidya Hanzade

Yapay zeka modelleri, birer sanat eleştirmeni değil; kullanıcıyı memnun etmek üzere programlanmış birer ayna. Yani Grok aslında bayrağımıza aşık filan değil,... Devamını Gör

Kedi Oyuncağı

fransa ve birleşik krallık bayrağıda güzel

leejinki

Birleşik Krallık bayrağı güzel, ama Fransa bayrağı çok sıradan, birçok Avrupa bayrağı yatay/dikey çizgilerden oluşuyor.