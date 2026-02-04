800 Milyar Dolarlık Servete Sahip İlk İnsan Elon Musk Oldu

SpaceX ve xAI anlaşmasının ardından Elon Musk’ın serveti rekor kırdı. Forbes listesine göre Elon Musk’ın serveti 852 milyar dolara ulaştı. Musk, son 24 saatte servetine 107.5 milyar dolar ekledi.

SpaceX ve xAI anlaşmasıyla birlikte birleşik şirketlerin toplam değeri 1.25 trilyon dolara ulaştı

Rakamlar SpaceX’in Musk’ın açık ara en değerli şirketi olduğunu gözler önüne serdi. Musk’ın serveti 2025 Ekim’de 500 milyar dolardı. SpaceX’in değerinin artmasıyla Aralık ayında 600 milyar dolar servet sadece dört gün sonra 700 milyar dolara ulaşarak tarihe geçti.

Forbes listesine göre dünyanın zengin ikinci kişisi ise Larry Page. Page’in serveti 277. 9 milyar dolarken Musk ile arasında 600 milyar dolar fark bulunuyor.