SGK Uzmanından Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi
Asgari ücret 2026 yılı için 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira zam oranı da yüzde 33.98 oldu. Asgari ücret cebe girmeden erirken uzmanlar ara zammın kaçınılmaz olduğu konusunda hemfikir. TGRT Haber yayınına katılan SGK Uzmanı İsa Karakaş, temmuz ayında ara zammın kaçınılmaz olduğunu vurguladı ve nedenlerini anlattı.
Asgari ücrete ara zam olacak mı?
SGK uzmanından asgari ücrete ara zam müjdesi.
Buradan izleyebilirsiniz:
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
