SGK Uzmanından Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.02.2026 - 14:20

Asgari ücret 2026 yılı için 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira zam oranı da yüzde 33.98 oldu. Asgari ücret cebe girmeden erirken uzmanlar ara zammın kaçınılmaz olduğu konusunda hemfikir. TGRT Haber yayınına katılan SGK Uzmanı İsa Karakaş, temmuz ayında ara zammın kaçınılmaz olduğunu vurguladı ve nedenlerini anlattı. 

Asgari ücrete ara zam olacak mı?

Asgari ücret 28 bin 75 TL oldu. Yüzde 27 zam yapılan asgari ücret cebe girmeden eridi. 2026 Ocak ayı enflasyonu açıklandı. Enflasyon verileriyle kira zam oranı da belli oldu. Ocak ayında kira artış oranı yüzde 33.98 olarak kayıtlara geçti. Vatandaşlar ve uzmanlar asgari ücrete yapılan zamma dikkat çekerek kira artış oranının bu seviyeden oldukça yukarıda olduğunu belirtti. Şimdi ise milyonlar 'Asgari ücrete ara zam olacak mı?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 

SGK Uzmanı İsa Karakaş, temmuz ayına işaret ederek ara zammında 'Kaçınılmaz' olduğunu vurguladı.

SGK uzmanından asgari ücrete ara zam müjdesi.

İsa Karakaş, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına dair konuştu. Karakaş, 'Asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapılmıştı. Kira oranları açıklandı. Tavan asgari ücretin 6.8 üzerinde. Yüzde 33.98 kira zam oranı oldu. Bu rakama baktığımız zaman bile asgari ücretin üzerinde olduğunu görüyoruz. Asgari ücret net 28 bin 75 TL. Sadece ocak enflasyonuna baktığımızda asgari ücret daha cebe girer giremez 1358 TL erime oldu. Asgari ücret önümüzdeki sene bugünlere kadar sabit kalacak. Asgari ücretlinin işçinin geçinmesi mümkün mü? Tabii ki mümkün değil' dedi. 

SGK uzmanı, 'Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılması kaçınılmaz durumda' derken şu ifadeleri kullandı:

'Kulislere baktığımızda ve anketlere baktığımız zaman hükümetin en zayıf karnı asgari ücret ile emekliler. Anketlerde olumsuz çıkan taraflarda emekli maaşları ve asgari ücret geliyor. Hükümet bu durumu çok iyi görüyor.

Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmasıyla ilgili yasal boyuta baktığımızda herhangi bir engel yok. Temmuz ayında bu konuda bir gelişme olacağı yönünde. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nde de (TES) çalışan maaşından yüzde 3 kesinti yapılacak. TES de yürürlüğe girerse bu ücretle geçinmek mümkün olmayacak.'

Buradan izleyebilirsiniz:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
