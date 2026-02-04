SGK uzmanından asgari ücrete ara zam müjdesi.

İsa Karakaş, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına dair konuştu. Karakaş, 'Asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapılmıştı. Kira oranları açıklandı. Tavan asgari ücretin 6.8 üzerinde. Yüzde 33.98 kira zam oranı oldu. Bu rakama baktığımız zaman bile asgari ücretin üzerinde olduğunu görüyoruz. Asgari ücret net 28 bin 75 TL. Sadece ocak enflasyonuna baktığımızda asgari ücret daha cebe girer giremez 1358 TL erime oldu. Asgari ücret önümüzdeki sene bugünlere kadar sabit kalacak. Asgari ücretlinin işçinin geçinmesi mümkün mü? Tabii ki mümkün değil' dedi.

SGK uzmanı, 'Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılması kaçınılmaz durumda' derken şu ifadeleri kullandı:

'Kulislere baktığımızda ve anketlere baktığımız zaman hükümetin en zayıf karnı asgari ücret ile emekliler. Anketlerde olumsuz çıkan taraflarda emekli maaşları ve asgari ücret geliyor. Hükümet bu durumu çok iyi görüyor.

Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmasıyla ilgili yasal boyuta baktığımızda herhangi bir engel yok. Temmuz ayında bu konuda bir gelişme olacağı yönünde. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nde de (TES) çalışan maaşından yüzde 3 kesinti yapılacak. TES de yürürlüğe girerse bu ücretle geçinmek mümkün olmayacak.'