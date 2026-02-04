onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
İngiltere’nin Ünlü Markası Yüzde 50 İndirim Yaparak İflas Ettiğini Duyurdu

İngiltere’nin Ünlü Markası Yüzde 50 İndirim Yaparak İflas Ettiğini Duyurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.02.2026 - 14:48

İngiltere’nin ünlü mobilya markası Slzzp, iflas bayrağını çekti. 2019 yılından bu yana ülke genelinde faaliyet gösteren ve kısa sürede popüler haline gelen marka iflasını yüzde 50 indirim yaparak duyurdu. Ünlü şirket, artan maliyetlerle mücadele edemediğini ve borçlarını ödeyemediğini belirtti.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İngiltere’nin ünlü mobilya devi iflas etti.

İngiltere’nin ünlü mobilya devi iflas etti.

Ünlü mobilya markası Slzzp, 20 Ocak’ta kayyum atanmasıyla resmen iflas sürecine girdi. “Her bütçeye uygun geniş ürün yelpazesi” cümleleriyle tanınan şirket mali baskı ve yükselen maliyetlerle karşı karşıya kaldı. Borçlarının ödemekte zorlanan şirket yönetim değişikliğine gitmesine rağmen iflas sürecinden kurtulamadı. 

Ellerindeki ürünleri ve stokları bitirmek için uğraşan şirket bu kapsamda büyük bir kampanyayı duyurdu. İflastan kaçamayan şirket yüzde 50 indirim yaptığını açıkladı. 

İngiltere genelinde perakende zincirlerinde yaşanan kriz küçük, büyük tüm firmaları vurdu. Borç yükü artarken pek çok firma da iflas ettiğini duyurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın