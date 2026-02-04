İngiltere’nin Ünlü Markası Yüzde 50 İndirim Yaparak İflas Ettiğini Duyurdu
İngiltere’nin ünlü mobilya markası Slzzp, iflas bayrağını çekti. 2019 yılından bu yana ülke genelinde faaliyet gösteren ve kısa sürede popüler haline gelen marka iflasını yüzde 50 indirim yaparak duyurdu. Ünlü şirket, artan maliyetlerle mücadele edemediğini ve borçlarını ödeyemediğini belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiltere’nin ünlü mobilya devi iflas etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın