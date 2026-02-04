İngiltere’nin Ünlü Markası Yüzde 50 İndirim Yaparak İflas Ettiğini Duyurdu

Ünlü mobilya markası Slzzp, 20 Ocak’ta kayyum atanmasıyla resmen iflas sürecine girdi. “Her bütçeye uygun geniş ürün yelpazesi” cümleleriyle tanınan şirket mali baskı ve yükselen maliyetlerle karşı karşıya kaldı. Borçlarının ödemekte zorlanan şirket yönetim değişikliğine gitmesine rağmen iflas sürecinden kurtulamadı.

Ellerindeki ürünleri ve stokları bitirmek için uğraşan şirket bu kapsamda büyük bir kampanyayı duyurdu. İflastan kaçamayan şirket yüzde 50 indirim yaptığını açıkladı.

İngiltere genelinde perakende zincirlerinde yaşanan kriz küçük, büyük tüm firmaları vurdu. Borç yükü artarken pek çok firma da iflas ettiğini duyurdu.