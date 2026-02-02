Tüm Dünyada Şok Etkisi Yaratan Epstein Skandallarının Yaşandığı 'Epstein Adası'nın Görüntüleri İfşa Oldu

ABD'li içerik üreticisi Tyler Oliveira, 2023 yılında Jeffrey Epstein’e ait olan ve 'Little St. James' olarak bilinen özel adaya jet ski kullanarak gizlice girdiğini belgeleyen bir video yayınladı. Oliveira ve ekibi, turist gibi davranarak kiraladıkları jet skilerle yetkililerin dikkatini çekmeden adaya ulaşmayı başardı. Adanın çevresinde 'Özel Mülk' ve 'Girilmez' tabelaları bulunmasına rağmen, içeride hala aktif bir yaşam olduğu gözlemlendi.

Ekip, adayı havadan görüntülemek için bir drone kaldırdı; ancak drone, adanın en yüksek noktasında bulunan ve 'Tapınak' olarak bilinen yapının yakınına geldiğinde açıklanamayan sinyal bozuklukları yaşadı. Oliveira, tapınağın daha önce mavi ve altın renkli desenlere sahip olduğunu, ancak şu anda tamamen beyaza boyandığını, pencerelerinin tahtalarla kapatıldığını ve yanındaki güneş saatinin kaldırıldığını tespit etti.

Sahile çıktıktan sonra güvenliğe yakalanmadan tepeye tırmanan Oliveira, tapınağın çevresini yakından inceledi. Ancak kısa süre sonra güvenlik görevlileri tarafından fark edilen YouTuber, yaşanan kovalamacanın ardından kayalıklara doğru koşarak arkadaşının kullandığı jet ski yardımıyla adadan uzaklaştı. Oliveira, kaçış anında uluslararası sularda olduğunu iddia etse de, videonun sonunda havaalanında takip edildiğinden şüphelendiğini dile getirdi.