onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Tüm Dünyada Şok Etkisi Yaratan Epstein Skandallarının Yaşandığı 'Epstein Adası'nın Görüntüleri İfşa Oldu

Tüm Dünyada Şok Etkisi Yaratan Epstein Skandallarının Yaşandığı 'Epstein Adası'nın Görüntüleri İfşa Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.02.2026 - 15:18

ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan ve tüm dünyada şok etkisi yaratan Epstein dosyasının yankıları devam ederken ve her geçen dakika yeni skandallar ortaya çıkarken 2023 yılında Youtube’da yayınlanan bir video yeniden gündem oldu. 

Dünyaca ünlü Youtuber Tyler Oliveira, Mayıs 2023’te kiraladığı jetskiyle Epstein adasına kaçak olarak girdi ve adada olanları görüntüledi. 2023 yılında yayınlanan ve 10 milyona yakın gösterim alan bu video son olaylar sonrasında yeniden gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Youtuber Tyler Oliveira’nın 2023 yılında yayınladığı ve Epstein adasına gizlice girdiğini belgeleyen video son olaylar sırasında yeniden gündem oldu.

Youtuber Tyler Oliveira’nın 2023 yılında yayınladığı ve Epstein adasına gizlice girdiğini belgeleyen video son olaylar sırasında yeniden gündem oldu.

ABD'li içerik üreticisi Tyler Oliveira, 2023 yılında Jeffrey Epstein’e ait olan ve 'Little St. James' olarak bilinen özel adaya jet ski kullanarak gizlice girdiğini belgeleyen bir video yayınladı. Oliveira ve ekibi, turist gibi davranarak kiraladıkları jet skilerle yetkililerin dikkatini çekmeden adaya ulaşmayı başardı. Adanın çevresinde 'Özel Mülk' ve 'Girilmez' tabelaları bulunmasına rağmen, içeride hala aktif bir yaşam olduğu gözlemlendi. 

Ekip, adayı havadan görüntülemek için bir drone kaldırdı; ancak drone, adanın en yüksek noktasında bulunan ve 'Tapınak' olarak bilinen yapının yakınına geldiğinde açıklanamayan sinyal bozuklukları yaşadı. Oliveira, tapınağın daha önce mavi ve altın renkli desenlere sahip olduğunu, ancak şu anda tamamen beyaza boyandığını, pencerelerinin tahtalarla kapatıldığını ve yanındaki güneş saatinin kaldırıldığını tespit etti.

Sahile çıktıktan sonra güvenliğe yakalanmadan tepeye tırmanan Oliveira, tapınağın çevresini yakından inceledi. Ancak kısa süre sonra güvenlik görevlileri tarafından fark edilen YouTuber, yaşanan kovalamacanın ardından kayalıklara doğru koşarak arkadaşının kullandığı jet ski yardımıyla adadan uzaklaştı. Oliveira, kaçış anında uluslararası sularda olduğunu iddia etse de, videonun sonunda havaalanında takip edildiğinden şüphelendiğini dile getirdi.

İŞTE TYLER OLIVIERA'NIN 2023 YILINDA YAYINLADIĞI O VİDEO 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
6
4
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın