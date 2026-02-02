Tüm Dünyada Şok Etkisi Yaratan Epstein Skandallarının Yaşandığı 'Epstein Adası'nın Görüntüleri İfşa Oldu
ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan ve tüm dünyada şok etkisi yaratan Epstein dosyasının yankıları devam ederken ve her geçen dakika yeni skandallar ortaya çıkarken 2023 yılında Youtube’da yayınlanan bir video yeniden gündem oldu.
Dünyaca ünlü Youtuber Tyler Oliveira, Mayıs 2023’te kiraladığı jetskiyle Epstein adasına kaçak olarak girdi ve adada olanları görüntüledi. 2023 yılında yayınlanan ve 10 milyona yakın gösterim alan bu video son olaylar sonrasında yeniden gündem oldu.
Youtuber Tyler Oliveira’nın 2023 yılında yayınladığı ve Epstein adasına gizlice girdiğini belgeleyen video son olaylar sırasında yeniden gündem oldu.
İŞTE TYLER OLIVIERA'NIN 2023 YILINDA YAYINLADIĞI O VİDEO 👇
