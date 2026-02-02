İngiltere'nin Eski Washington Büyükelçisi, Epstein Bağlantıları Nedeniyle İşçi Partisi Üyeliğinden İstifa Etti

Peter Mandelson, mektubunda, '20 yıl önce bana yapıldığı iddia edilen ve hatırlamadığım ya da kaydını tutmadığım mali ödemelere ilişkin, doğru olduğuna inanmadığım suçlamalarla yeniden ilişkilendirildim. Bunların tarafımca araştırılması gerekiyor.' ifadelerini kullandı. Bu süreçte İşçi Partisi'ne zarar vermek istemediğine işaret eden Mandelson, bu nedenle parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Mandelson, şunları kaydetti: 'Sesleri çok daha önce duyulması gereken kadınlar ve kız çocukları için bir kez daha özür dilemek istiyorum.'