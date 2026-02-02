Sosyal Medyada Yeni Dönem Başlıyor: 15 Yaşından Küçükler Ailesi İzin Verse Bile Sosyal Medyaya Giremeyecek!
Çocukları internetin zararlarından korunmak amacıyla yapılacak düzenleme kapsamında, ebeveyn izni olsa dahi 15 yaşından küçük çocukların sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamaması, sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilmeleri planlanıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumak için atılması gereken adımlara yönelik çalışmasında sona geldi.
Sunumda, çocukların güvenli internete erişimi konusunda dünyadaki son gelişmeler de sıralandı.
