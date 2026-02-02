Aşka Gelen Tarkan'dan Biricik Eşi Pınar Tevetoğlu’na Romantik Jest
İstanbul konserlerine 7 yıl aradan sonra dönen Tarkan’ın, konser aralarında yaptığı paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu. Megastar, dinlenirken çektiği karesini “Konser aralarında yan gelip yatmaya devam🤪” notuyla paylaşırken geceye bir de aşk mesajı bıraktı. “Sevmeye engel değil mesafeler 😉❤️” diyen Tarkan, kareye eşi Pınar Tevetoğlu’yla fotoğrafının olduğu çerçeveyi de özellikle sığdırdı.
Ünlü şarkıcı Tarkan, 7 yıl aradan sonra İstanbul’da sevenleriyle buluştuğu konser serisine hız kesmeden devam ediyor.
8 yaşındaki kızıyla ilk kez bu kadar uzun ayrı kaldığını söyleyen Tarkan, “Hele kızımı çok özledim, ilk kez bu kadar ayrı kalıyoruz.” sözleriyle özlemini dile getirmişti.
Şubat konserlerini beklerken kısa bir dinlenme molası veren Tarkan, bu kez sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle gündeme geldi.
