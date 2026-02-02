onedio
Aşka Gelen Tarkan'dan Biricik Eşi Pınar Tevetoğlu’na Romantik Jest

Aşka Gelen Tarkan'dan Biricik Eşi Pınar Tevetoğlu’na Romantik Jest

02.02.2026 - 09:42

İstanbul konserlerine 7 yıl aradan sonra dönen Tarkan’ın, konser aralarında yaptığı paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu. Megastar, dinlenirken çektiği karesini “Konser aralarında yan gelip yatmaya devam🤪” notuyla paylaşırken geceye bir de aşk mesajı bıraktı. “Sevmeye engel değil mesafeler 😉❤️” diyen Tarkan, kareye eşi Pınar Tevetoğlu’yla fotoğrafının olduğu çerçeveyi de özellikle sığdırdı.

İşte detaylar…

Ünlü şarkıcı Tarkan, 7 yıl aradan sonra İstanbul’da sevenleriyle buluştuğu konser serisine hız kesmeden devam ediyor.

Ocak ayı konserlerini tamamlayan Megastar’ın sırada Şubat ayı konserleri var. Tarkan’ın konserleri sadece sahne performansıyla değil, duygusal anlarıyla da gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 53 yaşındaki sanatçı, 2016 yılında dünyaevine girdiği eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya’ya duyduğu özlemi sahneden dile getirmiş, o anlar geceye damga vurmuştu.

Ünlü popçu o konuşmasında, “Ben biraz geç evlendim, geç de baba oldum biliyorsunuz. Eşim ve kızım burada değil, ayrı olunca değerlerini daha fazla anlıyorum, hayatımdaki yerleri o kadar özel ki” diyerek ailesinin hayatındaki yerini anlatmıştı.

8 yaşındaki kızıyla ilk kez bu kadar uzun ayrı kaldığını söyleyen Tarkan, “Hele kızımı çok özledim, ilk kez bu kadar ayrı kalıyoruz.” sözleriyle özlemini dile getirmişti.

O gecede eşi Pınar Tevetoğlu’na da seslenen Tarkan, “İnsanın hayat arkadaşı başka bir şey… Canım karım, bu şarkı sana geliyor” demiş ve ardından eşi için “Beni Çok Sev” şarkısını söylemişti.

Şubat konserlerini beklerken kısa bir dinlenme molası veren Tarkan, bu kez sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle gündeme geldi.

Konser aralarında dinlenirken çektiği fotoğrafını paylaşan Megastar, gönderisine şu notu düştü:

“Konser aralarında yan gelip yatmaya devam🤪

Bir de geceye bir aşk mesajı bırakalım.

Sevmeye engel değil mesafeler 😉❤️”

Ünlü şarkıcı, kareye eşiyle olan fotoğrafının bulunduğu çerçeveyi de sığdırmayı ihmal etmedi.

