Aşka Gelen Tarkan'dan Biricik Eşi Pınar Tevetoğlu’na Romantik Jest

Ocak ayı konserlerini tamamlayan Megastar’ın sırada Şubat ayı konserleri var. Tarkan’ın konserleri sadece sahne performansıyla değil, duygusal anlarıyla da gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 53 yaşındaki sanatçı, 2016 yılında dünyaevine girdiği eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya’ya duyduğu özlemi sahneden dile getirmiş, o anlar geceye damga vurmuştu.

Ünlü popçu o konuşmasında, “Ben biraz geç evlendim, geç de baba oldum biliyorsunuz. Eşim ve kızım burada değil, ayrı olunca değerlerini daha fazla anlıyorum, hayatımdaki yerleri o kadar özel ki” diyerek ailesinin hayatındaki yerini anlatmıştı.