Mart Ayında İki Tatil Birleşecek! İşte Okulların İkinci Dönemine Denk Gelen Tatillerin Tarihleri

Yeni takvimin en dikkat çekici noktası, Mart ayında uygulanacak olan ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı ile aynı tarihlere denk gelmesi oldu. Buna göre öğrenciler, 16 Mart ile 20 Mart tarihleri arasında planlanan ara tatil sürecinde, 19 Mart Arefe günü başlayıp 22 Mart’ta sona erecek olan Ramazan Bayramı’nı da kutlamış olacak.

Bahar dönemindeki diğer tatil durakları ise resmi bayramlarla devam edecek; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çarşamba günü, 1 Mayıs İşçi Bayramı Cuma günü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise Salı günü kutlanarak derslere ara verilecek.

Yılın ikinci büyük dini bayramı olan Kurban Bayramı tatili ise 26 Mayıs Arefe günü başlayıp 30 Mayıs tarihinde noktalanacak. Milyonlarca öğrenci için ders zilinin son kez çalacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarih ise 26 Haziran olarak belirlendi. Okulların kapanışının hemen ardından öğretmenler için yeni bir takvim işleyecek ve 29 Haziran ile 3 Temmuz tarihleri arasında mesleki çalışma programları gerçekleştirilecek.