onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Mart Ayında İki Tatil Birleşecek! İşte Okulların İkinci Dönemine Denk Gelen Tatillerin Tarihleri

Mart Ayında İki Tatil Birleşecek! İşte Okulların İkinci Dönemine Denk Gelen Tatillerin Tarihleri

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.02.2026 - 08:32

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim yılının ikinci dönemindeki tatil programını duyurdu; takvime göre öğrenciler Mart ayındaki ara tatil ile Ramazan Bayramı’nı bir arada yaşayacak ve okullar 26 Haziran’da son bulacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı çalışma takvimiyle birlikte, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısında öğrencilerin ve öğretmenlerin yapacağı tatillerin tarihleri netleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı çalışma takvimiyle birlikte, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısında öğrencilerin ve öğretmenlerin yapacağı tatillerin tarihleri netleşti.

Yeni takvimin en dikkat çekici noktası, Mart ayında uygulanacak olan ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı ile aynı tarihlere denk gelmesi oldu. Buna göre öğrenciler, 16 Mart ile 20 Mart tarihleri arasında planlanan ara tatil sürecinde, 19 Mart Arefe günü başlayıp 22 Mart’ta sona erecek olan Ramazan Bayramı’nı da kutlamış olacak. 

Bahar dönemindeki diğer tatil durakları ise resmi bayramlarla devam edecek; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çarşamba günü, 1 Mayıs İşçi Bayramı Cuma günü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise Salı günü kutlanarak derslere ara verilecek. 

Yılın ikinci büyük dini bayramı olan Kurban Bayramı tatili ise 26 Mayıs Arefe günü başlayıp 30 Mayıs tarihinde noktalanacak. Milyonlarca öğrenci için ders zilinin son kez çalacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarih ise 26 Haziran olarak belirlendi. Okulların kapanışının hemen ardından öğretmenler için yeni bir takvim işleyecek ve 29 Haziran ile 3 Temmuz tarihleri arasında mesleki çalışma programları gerçekleştirilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın