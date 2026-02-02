Mart Ayında İki Tatil Birleşecek! İşte Okulların İkinci Dönemine Denk Gelen Tatillerin Tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim yılının ikinci dönemindeki tatil programını duyurdu; takvime göre öğrenciler Mart ayındaki ara tatil ile Ramazan Bayramı’nı bir arada yaşayacak ve okullar 26 Haziran’da son bulacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı çalışma takvimiyle birlikte, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısında öğrencilerin ve öğretmenlerin yapacağı tatillerin tarihleri netleşti.
