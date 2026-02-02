onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Eğitime Kar Engeli: İki İlde Okullar Kar Yağışı Nedeniyle Tatil Edildi!

Eğitime Kar Engeli: İki İlde Okullar Kar Yağışı Nedeniyle Tatil Edildi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.02.2026 - 08:14

2 Şubat Pazartesi günü için pek çok kente kar ve karla karışık yağmur uyarısı yapıldı. Okulların yeni döneme bugün başlayacak olmasıyla birlikte eğitime kar yağışı nedeniyle ara verilip verilmediği merak edildi. Kar yağışı uyarısı nedeniyle milyonlarca vatandaş 'Okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Kırklareli ve Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde okulların tatil edildiği açıklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Okullar tatil mi?

Okullar tatil mi?

İki ilde eğitime kar yağışı engeldi! Meteoroloji verilerine göre Trakya kesiminde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Bölgede sıcaklığın -1 derecelerin altına inmesi beklenirken buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması istendi. 

Bölgede yaşayanlar 'Okullar tatil mi?' sorusunu merak ederken yeni bir gelişme yaşandı. Kırklareli ve Tekirdağ'dan kar tatili haberi geldi. 

Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde eğitime ara 

Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada resmi ve özel okullar ve Halk Eğitim Merkezleri dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan, hamile, engelli, gazi, malul gazi personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kırklareli'nde okullar tatil edildi

Kırklareli Valiliği’nden yapılan açıklamada ise kent merkezinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi. Açıklamada hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü ve yüksek kesimlerde kar yağışının akşam saatlerinde etkisini yitirmesinin beklendiği belirtildi.

Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde de eğitime ara verilmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın