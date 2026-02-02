Eğitime Kar Engeli: İki İlde Okullar Kar Yağışı Nedeniyle Tatil Edildi!
2 Şubat Pazartesi günü için pek çok kente kar ve karla karışık yağmur uyarısı yapıldı. Okulların yeni döneme bugün başlayacak olmasıyla birlikte eğitime kar yağışı nedeniyle ara verilip verilmediği merak edildi. Kar yağışı uyarısı nedeniyle milyonlarca vatandaş 'Okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Kırklareli ve Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde okulların tatil edildiği açıklandı.
Okullar tatil mi?
