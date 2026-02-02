Eğitime Kar Engeli: İki İlde Okullar Kar Yağışı Nedeniyle Tatil Edildi!

İki ilde eğitime kar yağışı engeldi! Meteoroloji verilerine göre Trakya kesiminde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Bölgede sıcaklığın -1 derecelerin altına inmesi beklenirken buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması istendi.

Bölgede yaşayanlar 'Okullar tatil mi?' sorusunu merak ederken yeni bir gelişme yaşandı. Kırklareli ve Tekirdağ'dan kar tatili haberi geldi.

Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde eğitime ara

Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada resmi ve özel okullar ve Halk Eğitim Merkezleri dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan, hamile, engelli, gazi, malul gazi personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kırklareli'nde okullar tatil edildi

Kırklareli Valiliği’nden yapılan açıklamada ise kent merkezinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi. Açıklamada hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü ve yüksek kesimlerde kar yağışının akşam saatlerinde etkisini yitirmesinin beklendiği belirtildi.

Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde de eğitime ara verilmişti.