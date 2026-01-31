onedio
article/share
AKOM Tarihi Açıkladı: İstanbul’un 5 İlçesine Kar Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.01.2026 - 16:09

İstanbul’u terk ettiği düşünülen kar yağışı yeniden konuşulmaya başlandı. Uzmanlar ve AKOM’dan İstanbul’a kar yağış uyarısı geldi. AKOM, İstanbul’un 5 ilçesinde kar beklendiğini belirtti. Yapılan açıklamada kar yağış tarihi de verildi. AKOM, İstanbul için yeni haftanın hava durumunu tarih tarih açıkladı. İşte İstanbul'a kar yağışı açıklamaları...

İstanbul hava durumu belli oldu. İstanbul'a kar yağışı uyarısı yapıldı.

AKOM, İstanbul için yeni haftanın hava durum raporunu paylaştı. Hava tahmin raporuna göre Pazartesi ve Salı günü İstanbul’u karla karışık yağmur bekliyor. 

1 Şubat Pazar: Sağanak yağmurlu

2 Şubat Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

3 Şubat Salı: Karla karışık yağmurlu

4 Şubat Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu

5 Şubat Perşembe: Parçalı ve az bulutlu

6 Şubat Cuma: Hafif yağmurlu

İstanbul'un 5 ilçesine kar yağış uyarısı.

AKOM, yaptığı açıklamada Pazartesi günü itibarıyla hava sıcaklığının 5 derecenin altına gerileceğini belirtti. 2 Şubat Pazartesi gününden itibaren yeni soğuk havanın İstanbul'a giriş yapacağı vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde, bugün öğle saatlerinden itibaren önümüzdeki çarşambaya kadar etkili olması beklenen aralıklarla sağanak, yer yer fırtına ile birlikte kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 6-9°C aralığında seyreden sıcaklıkların pazartesi itibari ile 5°C'lerin altına kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.'

İstanbul'da kar yağacak ilçeler

AKOM, İstanbul'un 5 ilçesine kar yağış uyarısı yaptı. İstanbul'da kar yağacak ilçeler şöyle:

'Pazartesi sabahı saatlerinden itibaren bölgemize giriş yapması beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıkların kar değerlerine gerileyeceği; Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi batı bölgelerimizde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.'

Murat BİLGİN

koca Istanbul a gel 5 yere uğra