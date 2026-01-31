AKOM Tarihi Açıkladı: İstanbul’un 5 İlçesine Kar Uyarısı

AKOM, yaptığı açıklamada Pazartesi günü itibarıyla hava sıcaklığının 5 derecenin altına gerileceğini belirtti. 2 Şubat Pazartesi gününden itibaren yeni soğuk havanın İstanbul'a giriş yapacağı vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde, bugün öğle saatlerinden itibaren önümüzdeki çarşambaya kadar etkili olması beklenen aralıklarla sağanak, yer yer fırtına ile birlikte kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 6-9°C aralığında seyreden sıcaklıkların pazartesi itibari ile 5°C'lerin altına kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.'

İstanbul'da kar yağacak ilçeler

AKOM, İstanbul'un 5 ilçesine kar yağış uyarısı yaptı. İstanbul'da kar yağacak ilçeler şöyle:

'Pazartesi sabahı saatlerinden itibaren bölgemize giriş yapması beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıkların kar değerlerine gerileyeceği; Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi batı bölgelerimizde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.'