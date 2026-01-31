Milyonları İlgilendiren Yeni Maddeler! Torba Kanun Yürürlüğe Girdi

Torba Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendire maddeler yer aldı. Torba Kanunu’nun en dikkat çekici maddesi devlet memurluğuna yönelik oldu. Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikle adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin herhangi birinde başarısız olanlar, birden fazla uyarma-kınama cezası almış olanlar ile aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların ilişikleri kesilebilecek. Sağlık nedenleri hariç ilişikleri kesilenler 3 yıl süreyle devlet memurluğuna alınmayacak.