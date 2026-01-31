onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Milyonları İlgilendiren Yeni Maddeler! Torba Kanun Yürürlüğe Girdi

Milyonları İlgilendiren Yeni Maddeler! Torba Kanun Yürürlüğe Girdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.01.2026 - 15:42

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Torba Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Torba Kanun’da emekliden memura kadar pek çok başlık yer aldı. İşte milyonları ilgilendiren Torba Kanun’da yer alan maddeler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Torba Kanun yürürlüğe girdi.

Torba Kanun yürürlüğe girdi.

Torba Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendire maddeler yer aldı. Torba Kanunu’nun en dikkat çekici maddesi devlet memurluğuna yönelik oldu. Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikle adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin herhangi birinde başarısız olanlar, birden fazla uyarma-kınama cezası almış olanlar ile aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların ilişikleri kesilebilecek. Sağlık nedenleri hariç ilişikleri kesilenler 3 yıl süreyle devlet memurluğuna alınmayacak.

Milyonları ilgilendiren yeni maddeler.

Milyonları ilgilendiren yeni maddeler.

Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapıldı. Kanunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na elektrikli scooter işletmelerini denetleme yetkisi verildi. Bakanlık, aykırılık tespiti haline idari para cezası verebilecek.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı artırıldı. 2026 için bu rakam 20 bin liraya yükseltildi.

Asgari ücret işveren desteği 1 Ocak 2026'dan itibaren 1000 liradan 1270 TL’ye yükseltildi.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın