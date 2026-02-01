İstanbul Valiliği Pazartesi Günü İçin Hava Durumu Konusunda Uyarı Yaptı

Valilik açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine atıfla 2 Şubat Pazartesi günü bölgede rüzgârın kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Saatte 50–70 kilometreye ulaşması, bazı noktalarda ise 80 kilometreyi bulması beklenen rüzgâr nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.