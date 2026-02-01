onedio
İstanbul Valiliği Pazartesi Günü İçin Hava Durumu Konusunda Uyarı Yaptı

Hakan Karakoca
01.02.2026 - 21:51

İstanbul Valiliği, kent genelinde yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarı yayımladı. Açıklamada rüzgârın kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde saatte 50–70 kilometre, bazı bölgelerde ise 80 kilometre hıza ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Fırtına uyarısı geldi.

İstanbul Valiliği, kentte yarın etkili olması beklenen fırtına için vatandaşları uyardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise Marmara Bölgesi’ne sabah saatlerinden itibaren girmesi beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 2–4 derece düşerek kar seviyelerine ineceğini açıkladı.

Valilik açıklamasında "tedbir" çağrısı yaptı.

Valilik açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine atıfla 2 Şubat Pazartesi günü bölgede rüzgârın kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Saatte 50–70 kilometreye ulaşması, bazı noktalarda ise 80 kilometreyi bulması beklenen rüzgâr nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İstanbul Valiliği'nin paylaşımı:

