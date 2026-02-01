onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Dün Gözaltına Alınan Reynmen ve Diğer 10 İsim Bugün Serbest Bırakıldı

Dün Gözaltına Alınan Reynmen ve Diğer 10 İsim Bugün Serbest Bırakıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.02.2026 - 17:36

Ünlülere düzenlenen yeni operasyonda Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal, Berkcan Güven gibi isimler gözaltına alınmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü isimler gözaltına alınmıştı.

Ünlü isimler gözaltına alınmıştı.

Dün yapılan operasyonla Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş, Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla gözaltına alınan isimlerdi.

Burak Doğan'ın haberine göre Jandarma'da ifadesi alınan 11 isim ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın