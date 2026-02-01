Dün Gözaltına Alınan Reynmen ve Diğer 10 İsim Bugün Serbest Bırakıldı

Ünlülere düzenlenen yeni operasyonda Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal, Berkcan Güven gibi isimler gözaltına alınmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.