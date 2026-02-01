onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Altın ve Gümüşteki Büyük Düşüş Yatırımcıyı Korkuttu: Düşüş Sürecek mi?

Altın ve Gümüşteki Büyük Düşüş Yatırımcıyı Korkuttu: Düşüş Sürecek mi?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.02.2026 - 17:27

Küresel emtia ticaretinin merkezlerinden CME Group, değerli metallerde uygulanan teminat (margin) gerekliliklerini yükseltme kararı aldı. Altın, gümüş, platin ve paladyum vadeli kontratlarını kapsayan düzenleme, piyasalarda artan dalgalanma ve yükselen risk algısına işaret ediyor. Güncellenen teminat oranları 2 Şubat 2026’dan itibaren geçerli olacak.

Bu altın ve gümüşü ne şekilde etkileyecek?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Piyasadaki oynaklık artabilir.

Piyasadaki oynaklık artabilir.

CME’nin yayımladığı açıklamaya göre, özellikle COMEX altın ve gümüş kontratları öncülüğünde tüm değerli metallerde hem başlangıç teminatı hem de sürdürme teminatı artırıldı. Bu tür düzenlemeler, borsanın ilgili ürünlerde daha keskin fiyat hareketleri öngördüğüne işaret ediyor. CME bu adımla kaldıraçlı işlemleri sınırlamayı ve sistemik riskleri aşağı çekmeyi amaçlarken, artan teminat yükü pozisyon maliyetlerini belirgin biçimde yükseltiyor. Bu durum kısa vadede pozisyon kapatmalarını hızlandırabilir ve piyasa oynaklığını artırabilir.

Teminatlar artırıldı.

Teminatlar artırıldı.

Altın kontratlarında teminat gereklilikleri yüzde 6’dan yüzde 8’e yükseltilirken, platin ve paladyumda artış oranları yüzde 15’in üzerine çıktı. Bu görünüm, risk algısındaki değişimin yalnızca tek bir metalle sınırlı olmadığını, değerli metallerin tamamında piyasa iştahının yeniden dengelendiğini ortaya koyuyor.

Yatırımcı nasıl etkilenecek?

Yatırımcı nasıl etkilenecek?

Teminat oranlarındaki yükseliş, özellikle kaldıraçlı pozisyon taşıyan yatırımcılar açısından daha fazla nakdin bloke edilmesi anlamına geliyor. Gerekli teminatı karşılayamayan yatırımcılar pozisyonlarını küçültmek ya da tamamen kapatmak zorunda kalabilir. Bu süreç, kısa vadede satış baskısını güçlendirebilir. Piyasa uzmanları, margin artışlarının çoğu zaman piyasada bir “frenleme” etkisi yarattığına dikkat çekiyor.

Öte yandan perşembe günü Comex’te 3 milyon onsun üzerinde gümüş, “Kayıtlı” statüsünden “Uygun” statüsüne geçirildi. Böylece vadeli işlem sözleşmelerinin fiziki teslimatında kullanılabilecek kayıtlı gümüş miktarı 105 milyon onsun altına gerilemiş oldu. Bu gelişme, gümüş piyasasındaki arz hassasiyetini daha da görünür kılıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın