Altın ve Gümüşteki Büyük Düşüş Yatırımcıyı Korkuttu: Düşüş Sürecek mi?

Teminat oranlarındaki yükseliş, özellikle kaldıraçlı pozisyon taşıyan yatırımcılar açısından daha fazla nakdin bloke edilmesi anlamına geliyor. Gerekli teminatı karşılayamayan yatırımcılar pozisyonlarını küçültmek ya da tamamen kapatmak zorunda kalabilir. Bu süreç, kısa vadede satış baskısını güçlendirebilir. Piyasa uzmanları, margin artışlarının çoğu zaman piyasada bir “frenleme” etkisi yarattığına dikkat çekiyor.

Öte yandan perşembe günü Comex’te 3 milyon onsun üzerinde gümüş, “Kayıtlı” statüsünden “Uygun” statüsüne geçirildi. Böylece vadeli işlem sözleşmelerinin fiziki teslimatında kullanılabilecek kayıtlı gümüş miktarı 105 milyon onsun altına gerilemiş oldu. Bu gelişme, gümüş piyasasındaki arz hassasiyetini daha da görünür kılıyor.