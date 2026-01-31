Beşiktaş'ın Yeni Transferi Kristjan Asllani İlk Maçında 6 Dakikaya Birçok Şey Sığdırdı

Kristijan Asllani, Beşiktaş'ın yeni transferi olarak maça kulübede başladı. Oyuna 76. dakikada Cerny'nin yerine giren Asllani maça güzel bir başlangıç yaptı.

Oyuna girer girmez ceza sahası içine yaptığı ortayla tehlike yaratan Asllani, Orkun'un önüne düşen topun golle sonuçlanmasına neden oldu.

Beşiktaş oyunun temposunu kendi lehine çevirmişken beklenmedik bir şey yaşandı ve Asllani 82. dakikada kırmızı kart gördü.