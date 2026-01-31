onedio
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Kristjan Asllani İlk Maçında 6 Dakikaya Birçok Şey Sığdırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.01.2026 - 22:06

Beşiktaş taraftarının protestosu altında oynadığı maçta geriye düşmesine rağmen Konyaspor'u 2-1 yenmeyi başardı. Cerny ve Orkun'un golleriyle üç puana ulaşan Beşiktaş maçı 82. dakikadan sonra on kişi oynamak zorunda kaldı.

Kartı gören isim ise yeni transfer Kristjan Asllani'ydi.

Kristjan Asllani'den ilginç başlangıç.

Kristijan Asllani, Beşiktaş'ın yeni transferi olarak maça kulübede başladı. Oyuna 76. dakikada Cerny'nin yerine giren Asllani maça güzel bir başlangıç yaptı. 

Oyuna girer girmez ceza sahası içine yaptığı ortayla tehlike yaratan Asllani, Orkun'un önüne düşen topun golle sonuçlanmasına neden oldu.

Beşiktaş oyunun temposunu kendi lehine çevirmişken beklenmedik bir şey yaşandı ve Asllani  82. dakikada kırmızı kart gördü.

Büyük üzüntü yaşadı.

VAR'dan gelen kırmızı kart kararıyla büyük üzüntü yaşayan Asllani'yi ilk teselli eden takım arkadaşları oldu. Takım arkadaşlarının tesellileri arasında kenara gelen oyuncu 6 dakikada çok farklı duygular yaşayarak ilk maçını tamamlayamadı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
