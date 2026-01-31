onedio
İflas Başvurusu Yapan Restoran Zinciri Borsadan da Atıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.02.2026 - 00:20

Dünya genelinde 2.200’den fazla restoran işleten FAT Brands, iflas başvurusunun ardından bir darbe de borsadan aldı. Fatburger ve Johnny Rockets gibi ünlü markaların sahibi olan şirket, Nasdaq listesinde yerini kaybediyor.

Şirketin finansal varlığı "çöp" seviyesine geldi.

Amerikan borsası Nasdaq, FAT Brands’e resmi ihraç bildirimini iletti. Şirketin mali yapısının borsada işlem görme kriterlerini karşılamadığı belirtilirken, işlemlerin 4 Şubat itibarıyla tamamen durdurulacağı duyuruldu. Şirket yönetimi ise karara itiraz etmeyeceklerini açıkladı.

Aslında çöküşün işaretleri aylar öncesinden belli olmuştu. FAT Brands hisseleri, Nasdaq’ın “en az 1 dolar” kuralını 30 iş günü boyunca ihlal etmiş ve uyarılar almıştı. A sınıfı hisselerin toplam piyasa değeri 35 milyon doların, B sınıfı hisseler ise 1 milyon doların altına düşerek şirketin finansal durumu “çöp” seviyesine geriledi.

Artık "pembe tahtada" işlem görecek.

Borsadan çıkarılan FAT Brands’in hisselerinin artık denetim ve şeffaflığın düşük olduğu “Pink Limited Market” (Pembe Tahta) üzerinde işlem görmesi bekleniyor. Bu piyasada likidite sınırlı olduğu için hisselerde sert düşüşler görülebilir ve yatırımcılar varlıklarının tamamen değersizleşme riskiyle karşı karşıya kalabilir.

FAT Brands’in iflasa giden yolu, 2017’deki halka arzın ardından başlattığı kontrolsüz satın alma stratejisiyle şekillendi. Portföyünde Fatburger, Johnny Rockets, Twin Peaks, Great American Cookies ve Round Table Pizza gibi 18 büyük marka bulunan şirket, bu markaları alırken biriktirdiği 1,3 milyar dolarlık borcu çeviremeyince Chapter 11 kapsamında iflas koruma başvurusunda bulundu.

İflas sürecine rağmen "faaliyetler devam edecek" açıklaması yapıldı, personel tedirgin.

Şirket her ne kadar “restoranlar faaliyetlerine devam edecek” dese de, borsadan çıkarılma ve iflas süreci, dünya genelindeki 2.200 restoranın geleceğini tehlikeye atıyor.

Borç yapılandırması başarısız olursa, binlerce çalışan işsiz kalacak ve franchise sahiplerinin yatırımları da büyük ölçüde kaybolacak.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
