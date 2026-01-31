İflas Başvurusu Yapan Restoran Zinciri Borsadan da Atıldı

Borsadan çıkarılan FAT Brands’in hisselerinin artık denetim ve şeffaflığın düşük olduğu “Pink Limited Market” (Pembe Tahta) üzerinde işlem görmesi bekleniyor. Bu piyasada likidite sınırlı olduğu için hisselerde sert düşüşler görülebilir ve yatırımcılar varlıklarının tamamen değersizleşme riskiyle karşı karşıya kalabilir.

FAT Brands’in iflasa giden yolu, 2017’deki halka arzın ardından başlattığı kontrolsüz satın alma stratejisiyle şekillendi. Portföyünde Fatburger, Johnny Rockets, Twin Peaks, Great American Cookies ve Round Table Pizza gibi 18 büyük marka bulunan şirket, bu markaları alırken biriktirdiği 1,3 milyar dolarlık borcu çeviremeyince Chapter 11 kapsamında iflas koruma başvurusunda bulundu.