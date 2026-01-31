BDDK, Kredi Kartı Limitleriyle İlgili Yeni Bir Açıklama Yayınladı
BDDK, kredi kartı limitlerine ilişkin son düzenlemelere açıklık getirdi. Kurum, sektördeki 41 milyona yakın kredi kartı kullanıcısının yüzde 75’inin limitinin 400 bin liranın altında olduğunu belirterek, “Yani kredi kartı kullanıcılarının %75’i bu karardan etkilenmemektedir” ifadesini kullandı.
Kredi kartı kullananların %75'i etkilenmeyecek.
KMH hesaplarında eğitim kısıtlamalardan muaf olacak.
