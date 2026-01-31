onedio
BDDK, Kredi Kartı Limitleriyle İlgili Yeni Bir Açıklama Yayınladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.01.2026 - 20:33

BDDK, kredi kartı limitlerine ilişkin son düzenlemelere açıklık getirdi. Kurum, sektördeki 41 milyona yakın kredi kartı kullanıcısının yüzde 75’inin limitinin 400 bin liranın altında olduğunu belirterek, “Yani kredi kartı kullanıcılarının %75’i bu karardan etkilenmemektedir” ifadesini kullandı.

Kredi kartı kullananların %75'i etkilenmeyecek.

BDDK, kredi kartı limitleriyle ilgili yapılan düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı. Kurum, alınan kararın bireysel kredi kartı kullanıcılarının gelirleriyle orantılı harcama yapmalarını ve sürdürülebilir bir ödeme performansı sağlanmasını hedeflediğini belirtti.

BDDK'nın açıklamasında şu satırlara yer verildi:

'Aralık 2025 verilerine göre sektörde yaklaşık 13,3 trilyon TL bireysel kredi kartı limiti bulunmakta olup toplam limitin sadece %21’i (2,8 trilyon TL) kullanılmakla beraber, %79’u kullanılmamaktadır. Sektörde Aralık 2025’te 40,7 milyon tekil kredi kartı kullanıcısı bulunmakta olup, bunun 30,6 milyonu yani %75’i 400 bin TL altında kredi kartı limitine sahiptir. Yani kredi kartı kullanıcılarının %75’i söz konusu karardan etkilenmemektedir. 750 bin TL altında kredi kartı kullanıcısının toplam kredi kartı sahipliği içerisindeki oranı ise yaklaşık %90 düzeyindedir. 750 bin TL üzerinde limite sahip olanların kredi kartı toplam limitinden aldıkları pay %48 seviyesinde olup, bu kullanıcıların kredi kartı doluluk oranları yaklaşık %20’dir.'

KMH hesaplarında eğitim kısıtlamalardan muaf olacak.

Bununla birlikte, açıklamada “Kredili Mevduat Hesabına (KMH) İlişkin Düzenleme” kapsamında, eğitim ödemeleri amacıyla bireysel müşterilere tanınan KMH limitlerinin söz konusu sınırlamadan muaf tutulduğu ifade edildi.

Ayrıca, “Bireysel Kredi Kartı Borçlarının ve İhtiyaç Kredilerinin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Düzenleme” ile finansal tüketicinin korunması ve sürdürülebilir ödeme performansının sağlanmasının hedeflendiği belirtilerek, 'Kredi kartlarında yapılan düzenleme ile bu türden yapılandırmaların önüne geçilmesi hedeflenmiştir' denildi.

Son olarak, “Konut Kredilerinde Kredi Değer Oranı Değişikliğine İlişkin Düzenleme” ile alt gelir gruplarının ilk evlerini almaları için destek sağlanması amacıyla birinci ve ikinci el konut ayrımının kaldırıldığı ve bazı düzenlemeler yapıldığı vurgulanarak, 'Sonuç olarak temelde finansal istikrarın korunması amacıyla Finansal İstikrar Komitesi bünyesinde gerçekleştirilen değerlendirmeler çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla bahse konu kararlar alınmıştır' açıklaması yapıldı.

