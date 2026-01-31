BDDK, Kredi Kartı Limitleriyle İlgili Yeni Bir Açıklama Yayınladı

Bununla birlikte, açıklamada “Kredili Mevduat Hesabına (KMH) İlişkin Düzenleme” kapsamında, eğitim ödemeleri amacıyla bireysel müşterilere tanınan KMH limitlerinin söz konusu sınırlamadan muaf tutulduğu ifade edildi.

Ayrıca, “Bireysel Kredi Kartı Borçlarının ve İhtiyaç Kredilerinin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Düzenleme” ile finansal tüketicinin korunması ve sürdürülebilir ödeme performansının sağlanmasının hedeflendiği belirtilerek, 'Kredi kartlarında yapılan düzenleme ile bu türden yapılandırmaların önüne geçilmesi hedeflenmiştir' denildi.

Son olarak, “Konut Kredilerinde Kredi Değer Oranı Değişikliğine İlişkin Düzenleme” ile alt gelir gruplarının ilk evlerini almaları için destek sağlanması amacıyla birinci ve ikinci el konut ayrımının kaldırıldığı ve bazı düzenlemeler yapıldığı vurgulanarak, 'Sonuç olarak temelde finansal istikrarın korunması amacıyla Finansal İstikrar Komitesi bünyesinde gerçekleştirilen değerlendirmeler çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla bahse konu kararlar alınmıştır' açıklaması yapıldı.