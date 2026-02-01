İslam Memiş Merakla Beklenen Açıklamayı Yaptı ve Altının Yükseleceği Tarihi Söyledi

Altının iki yönlü bir yapıya sahip olduğunu hatırlatan Memiş, fiyatların hem dolar hem de ons bazında şekillendiğine dikkat çekti. Bu nedenle yukarı yönlü ana trendin sürdüğünü, güçlü talebin piyasayı canlı tuttuğunu belirten Memiş, yıl boyunca sert düşüş ve yükselişlerin sıkça yaşanacağını söyledi. Altının giderek spekülatif bir araç haline geldiğini vurgulayan Memiş, yatırımcıların uzun vadeli bir bakış açısıyla hareket etmesi ve keskin dalgalanmalara karşı hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.