İslam Memiş Merakla Beklenen Açıklamayı Yaptı ve Altının Yükseleceği Tarihi Söyledi
Altın piyasasında son haftalarda sert fiyat hareketleri dikkat çekiyor. Gram ve ons altında yaşanan hızlı geri çekilmeler, yatırımcılar arasında “Düşüş sürecek mi?” endişesini artırdı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, katıldığı bir canlı yayında bu dönemin kısa vadede altın için kritik olduğunu söyledi. Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan Memiş, yatırımcıların psikolojik dayanıklılığının önemine dikkat çekti.
Yıl boyu dalgalanmalara karşı yatırımcıları uyardı.
İslam Memiş yaşananları düşüş olarak nitelendirmedi.
Tekrar yükseliş için tarih verdi.
