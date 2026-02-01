onedio
İslam Memiş Merakla Beklenen Açıklamayı Yaptı ve Altının Yükseleceği Tarihi Söyledi

Hakan Karakoca
01.02.2026 - 19:35

Altın piyasasında son haftalarda sert fiyat hareketleri dikkat çekiyor. Gram ve ons altında yaşanan hızlı geri çekilmeler, yatırımcılar arasında “Düşüş sürecek mi?” endişesini artırdı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, katıldığı bir canlı yayında bu dönemin kısa vadede altın için kritik olduğunu söyledi. Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan Memiş, yatırımcıların psikolojik dayanıklılığının önemine dikkat çekti.

Yıl boyu dalgalanmalara karşı yatırımcıları uyardı.

Altının iki yönlü bir yapıya sahip olduğunu hatırlatan Memiş, fiyatların hem dolar hem de ons bazında şekillendiğine dikkat çekti. Bu nedenle yukarı yönlü ana trendin sürdüğünü, güçlü talebin piyasayı canlı tuttuğunu belirten Memiş, yıl boyunca sert düşüş ve yükselişlerin sıkça yaşanacağını söyledi. Altının giderek spekülatif bir araç haline geldiğini vurgulayan Memiş, yatırımcıların uzun vadeli bir bakış açısıyla hareket etmesi ve keskin dalgalanmalara karşı hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.

İslam Memiş yaşananları düşüş olarak nitelendirmedi.

Altındaki geri çekilmeleri kâr satışı olarak değerlendiren Memiş, yatırımcıları uyardı:

“Yıla 6.195 TL’den başlayan gram altın 8.057 TL’ye yükseldi. Ons altın 5.600 dolara çıktı. Şu anda yaşanan satışlar sadece kâr satışı. Bu nedenle bunu düşüş olarak nitelendirmek doğru değil” ifadelerini kullandı.

Tekrar yükseliş için tarih verdi.

Memiş’in beklentisini net bir şekilde açıklayarak “Bir hafta, 10 gün daha dinlenebilir altın. Ancak sonrasında yeniden yukarı yönlü hareketler bekliyoruz. Bu yıl altın, gümüş ve diğer metallerde işlem yapanların psikolojisi çok sağlam olmalı. Çünkü bu tabloyu sık sık görecekler” değerlendirmesini yaptı.

