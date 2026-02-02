onedio
Meteoroloji Saat Verdi: 52 Kente Sarı, 1 Kente Turuncu Kodlu Uyarı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.02.2026 - 07:24

2 Şubat 2026 Pazartesi hava durumu belli oldu. 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna Meteoroloji'den yanıt geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 52 kente sarı kodlu uyarı yapılırken 1 kente ise turuncu kodlu uyarı verildi. Meteoroloji'nin hava tahmin raporunda saat saat etkili olacak olan hava olayları belirtildi.

2 Şubat Pazar hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 2 Şubat 2026 Pazartesi hava durum raporunu yayımladı. Rapora göre ülke geneli bugün çok bulutlu geçecek.  Yağmur ve sağanak neredeyse ülkenin tamamında etkili olacak. Trakya kesimi, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Eskişehir ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış bekleniyor. Yağışlar Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Kocaeli, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Yalova, Düzce, Zonguldak, Bartın, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Hakkari, Bitlis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacak.

Hava kaç derece?

Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece artacağı, batı kesimlerde 2-4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji saat verdi: 52 kente sarı, 1 kente turuncu kodlu uyarı!

Meteoroloji, 52 kente sarı kodlu uyarı geçerken Aydın'a turuncu kodlu uyarı verdi. 

Sarı ve turuncu kod verilen iller şöyle:

Adana, Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Osmaniye, Düzce.

Meteoroloji haritasına göre Saat 12.00’den gece 24.00’e kadar kadar ülkenin tamamında yağış olacak. 

Kuvvetli fırtına uyarısı

Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde fırtınanın hızı saatte 70 kilometreye ulaşacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli fırtınanın 90 kilometre hızla esmesi bekleniyor. 

Yapılan kuvvetli yağış uyarısında şu ifadeler yer aldı:

“Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Kocaeli, Yalova, Düzce, Zonguldak, Bartın, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Hakkari, Bitlis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, çığ riski ile yağmur yağan yerlerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Sarı, Turuncu, Kırmızı kodlu uyarı nedir?

