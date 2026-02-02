Meteoroloji Saat Verdi: 52 Kente Sarı, 1 Kente Turuncu Kodlu Uyarı!
2 Şubat 2026 Pazartesi hava durumu belli oldu. 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna Meteoroloji'den yanıt geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 52 kente sarı kodlu uyarı yapılırken 1 kente ise turuncu kodlu uyarı verildi. Meteoroloji'nin hava tahmin raporunda saat saat etkili olacak olan hava olayları belirtildi.
