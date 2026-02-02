Meteoroloji saat verdi: 52 kente sarı, 1 kente turuncu kodlu uyarı!

Meteoroloji, 52 kente sarı kodlu uyarı geçerken Aydın'a turuncu kodlu uyarı verdi.

Sarı ve turuncu kod verilen iller şöyle:

Adana, Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Osmaniye, Düzce.

Meteoroloji haritasına göre Saat 12.00’den gece 24.00’e kadar kadar ülkenin tamamında yağış olacak.

Kuvvetli fırtına uyarısı

Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde fırtınanın hızı saatte 70 kilometreye ulaşacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli fırtınanın 90 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Yapılan kuvvetli yağış uyarısında şu ifadeler yer aldı:

“Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Kocaeli, Yalova, Düzce, Zonguldak, Bartın, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Hakkari, Bitlis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, çığ riski ile yağmur yağan yerlerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”