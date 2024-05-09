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Sandık Kokusu'nda Karsu ile Reha'nın O Sahnesi Doğaçlama mıydı?

Sandık Kokusu'nda Karsu ile Reha'nın O Sahnesi Doğaçlama mıydı?

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
09.05.2024 - 11:58

Sandık Kokusu'nun geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde Karsu ile Reha'nın kavga sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Herkes sahnenin doğaçlama olduğunu söyledi.

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Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu dün akşam yeni bölümü ile izleyiciyle buluştu.

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu dün akşam yeni bölümü ile izleyiciyle buluştu.

Sandık Kokusu'nun 21'inci bölümünde Karsu, çocukları alıp Reha'nın yanına taşınma kararı aldı.

Sandık Kokusu'nun 21'inci bölümünde Karsu, çocukları alıp Reha'nın yanına taşınma kararı aldı.

Karsu ve Reha'nın tartışma sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Reha'nın tepkileri dikkat çekti.

Karsu ve Reha'nın tartışma sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Reha'nın tepkileri dikkat çekti.

Başarılı oyuncular Necip Memili ve Özge Özpirinçci'nin hayat verdiği karakterlerin sahnesinin doğaçlama olduğu iddia edildi.

Başarılı oyuncular Necip Memili ve Özge Özpirinçci'nin hayat verdiği karakterlerin sahnesinin doğaçlama olduğu iddia edildi.

Reha'nın ani çıkışı ve Karsu'nun tepkisinin doğallığına bakacak olursak doğaçlama kokusu aldık. Siz ne düşünüyorsunuz?

Reha'nın ani çıkışı ve Karsu'nun tepkisinin doğallığına bakacak olursak doğaçlama kokusu aldık. Siz ne düşünüyorsunuz?
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İşte o sahne👇🏻

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